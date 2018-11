Letztendlich war es die Liebe, die Riccardo Aureli nach Österreich brachte. Am 21. Juli 1988 war es, als er mit 21 Jahren seiner großen Liebe in Cattolica begegnete. Der Kontakt zwischen der 17-jährigen Wienerin Alexandra und ihm riss auch nach diesen Sommertagen am italienischen Strand nicht ab.



Nach der Matura zog sie zu ihm nach Pesaro, lernte Italienisch, studierte an der Universität und hatte doch Sehnsucht nach Österreich. „Der italienische Rhythmus ist halt ein anderer. Bei uns ist alles locker und es heißt: nächste Woche“, erklärt Riccardo Aureli.



Also bezogen die beiden einen Tag vor Weihnachten 1995 eine Wohnung in Perchtoldsdorf. Erst nach einer weiteren Station in Kaltenleutgeben kamen sie nach Wiener Neustadt. Geheiratet wurde genau zehn Jahre nach dem ersten Treffen – am 21. Juli 1998 – in Gloggnitz. Die beiden Kinder Manuel und Katharina sind 14 und elf Jahre alt.

Lokal-Eröffnung in der Neustädter Fuzo

Ausschlaggebend für den Umzug nach Wiener Neustadt war der Job des Familienvaters. Der gelernte Maurer war erst im Lager und dann im Verkauf vom ehemaligen Magazini Nicco (heute Sorelle Ramonda) und führte dann mit seinem Bruder Roberto das dazugehörige italienische Lokal.



2003 machten sich die Brüder selbstständig und eröffneten Fratelli d‘Italia in der Friedrichsgasse. Roberto lebt mittlerweile in Kärnten, Riccardo ist noch da. „Als ich gekommen bin, habe ich niemanden in Wiener Neustadt gekannt. Heute sind mich alle gewöhnt und ich habe alle gern“, berichtet Riccardo Aureli. Es ist ein Stück italienisches Lebensgefühl, das er in die Stadt brachte. Wenn er sich mit Leuten unterhält, fließen immer wieder Wörter aus seiner Muttersprache ein – Signorina, Bongiorno oder Grazie.



Auch wenn Wiener Neustadt nicht wie Wien sei, glaubt Aureli doch, dass Städte sich ähneln: „Wenn du traurig bist, dann ist es die Stadt auch.“ Doch davon merkt man bei dem (seit einigen Tagen) 50-jährigen Italiener nichts: „Ich bin immer in Bewegung. Aber jetzt werde ich schon etwas ruhiger.“

Die Italiener und ...

... Fußball: Das ist ein großer Teil der italienischen Kultur, auch wenn sich laut Riccardo Aureli viel verändert habe.



… Vespas: Der Wiener Neustädter Lokal-Besitzer hat selbst eine Cagiva 125cc, die nach 30 Jahren jetzt aber in der Werkstatt ist. „Alle haben eine Vespa, ich wollte etwas anderes“, so Aureli.



… Gentleman: „Wir Italiener sind immer kreativ und höflich“, meint Riccardo Aureli.



… Pizza: Die Pizza kommt natürlich auf den Tisch, die Wahl der Zutaten erfolgt in geselliger Runde oft spontan.