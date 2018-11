Rechtsanwalt Rivo Killer lebte schon an verschiedenen Orten: Bedingt durch den Beruf seines leiblichen Vaters – Delphin-Trainer – wurde er in Jakarta in Indonesien geboren. Kurz darauf zog die Familie in die Schweiz, in die Heimat des Vaters. Die Mutter kommt aus München, lebt aber heute wieder in Zürich. Rivo Killer hat eine Doppelstaatsbürgerschaft. Bis zu seinem 12. Lebensjahr lebte er in der Schweiz, ehe er bedingt durch den Beruf des Stiefvaters – Manager – erst nach Deutschland und dann mit 17 Jahren nach Wiener Neustadt kam.



In dieser Stadt lebt und arbeitet er auch heute. Gemeinsam mit seiner Frau, einer Volksschullehrerin, seinen vier Kindern und fünf Katzen schuf er sich am Stadtrand ein Zuhause mit Garten. Hier ist sein Rückzugsort. Der Garten ist riesig und birgt viel Arbeit, Rivo Killer ist für die Großbaustellen zuständig: „Das ist mein Ausgleich zur geistigen Arbeit. Meine Kinder helfen mit. Heuer haben wir die Stiege neu gemacht“, verrät er.



In das Dorf seiner frühen Kindheitsjahre fährt er heute kaum noch, hier gäbe es keinen Bezug mehr. Maximal zweimal pro Jahr reist er in die Schweiz. „Die Wurzeln liegen nicht in der Nation, sondern im sozialen Umfeld, in dem man aufwächst“, ist Rivo Killer überzeugt. Wiener Neustadt ist zu seiner Heimat geworden. „Es ist möglich, ein Heimatgefühl zu entwickeln, ohne dass man etwas vermisst“, weiß Rivo Killer aus Erfahrung.



Seine Kanzlei am Hauptplatz ist eingebettet ins Leben der Stadt. Gerne geht er mit seinen Klienten hinaus – ins Kaffeehaus, zu Papa’s Kitchen am Markt, zum Würstelstand oder ins Va Bene. „Wiener Neustadt ist eine sehr praktische Stadt. Es ist alles da, man muss nicht wirklich raus. Und die Weltstadt Wien ist auch ganz nah“, schätzt Rivo Killer die Vorzüge. Gerne mag er den Hauptplatz, den Bürgermeister-Garten oder die Akademie. Schade findet er, dass es nur mehr ein Freibad gibt: „Eine Stadt dieser Größe könnte ein Freibad für alle Generationen brauchen.“

Die Schweizer und ...

… der Käse: Rivo Killer schätzt den würzigen Hartkäse, aber noch viel lieber mag er ...



... Maronenpüree: Dieses holt er sich bei seinen Besuchen in der Schweiz. „Das ist eine typische Kindheitserinnerung“, so Rivo Killer. Einmal habe er es selbst gemacht, es sei aber kein Vergleich gewesen.



... die Geldanlage: Rivo Killer legt sein Geld nicht in der Schweiz an. Er investiert es in seine vier Kinder und ins Haus.



... die Uhren: Uhr trägt der Rechtsanwalt keine: „Ich bin bis auf meinen Ehering schmucklos. Diesen trage ich links, wie in der Schweiz üblich“, zeigt Rivo Killer. Die Zeit hat er im Gefühl.