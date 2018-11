Mit 20 Jahren hat es Robert Anderson (geboren im englischen Badeort Cheltenham) nach Wiener Neustadtverschlagen. Der Grund ist schnell erzählt: Während seiner Ausbildung an der Tewkesbury School lernte er ein Au Pair-Mädchen aus Österreich kennen – die Beziehung hat nicht gehalten, auf den gemeinsamen Sohn (18) ist er stolz.



Der Start in Wiener Neustadt war schwer: „Ich hab‘ kein Deutsch gesprochen“, erinnert er sich. Umso erleichterter war er, als er einen Job bei Pizzamann-Pionier Karl Spitzer ergatterte. Danach verschlug es den mittlerweile 41-Jährigen ins Nachtleben, wo er schnell zu einem fixen Bestandteil der Szene wurde: Kellner-Jobs im Paddy Joe’s, Clumsy’s und vor allem im Pubst machten ihn zu einem bekannten Gesicht bei vielen Jugendlichen – ein Cola-Rum oder Fernet bei „Rob“ war bei vielen Pflicht.



Mittlerweile hat er dem Nachtleben abgeschworen, ist seit vielen Jahren Sprachlehrer an der Volksschule Pestalozzi. „Ich unterrichte jetzt die Kinder von meinen Gästen, die ich früher aus dem Lokal geschmissen habe“, lacht er. Der Job als Native-Speaker ist super: „Jeder Tag mit den Kindern ist anders.“ Das gute Abschneiden seines Heimatlandes bei der Fußball-WM hat ihn übrigens nur mäßig interessiert – was man vom „Brexit“ nicht sagen kann: „Das ist ganz schlecht für uns, vor allem für die Wirtschaft.“



Seine große Liebe hat er in Tatiana (33) gefunden. Das Schicksal spulte dafür mehrere tausend Kilometer ab, ehe die beiden zusammenfanden. Geboren in der russischen Stadt Krasnodar (wie übrigens Anna Netrebko), studierte sie Operngesang, ging dafür nach Mailand. Nach abgeschlossenem Studium zog es die Mezzo-Sängerin für ihre Jobs nach Wien, in der „Sky-Bar“ trafen die beiden aufeinander. „Ich bin keiner, der lang überlegt“, lächelt Rob – mittlerweile sind die beiden seit zwei Jahren verheiratet.



In Wiener Neustadt fühlen sie sich wohl, wobei Tatiana meint: „Im Gegensatz zu den Italienern gehen Österreicher am Anfang gerne auf Distanz, wenn man sich nicht kennt.“ Trotzdem ist Wiener Neustadt mittlerweile zur Heimat geworden: Ein Frühstück in der Bäckerei Goldschmidt, ein Spaziergang im Akademiepark, ein Kaffee in der Innenstadt. „Wiener Neustadt ist so schön, vor allem die Altstadt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst“, sagt Rob.