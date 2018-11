Über die aktuelle politische Situation in Katalonien möchte Rosa Ahnelt nicht sprechen: „Ich bin traurig darüber. Meine Familie lebt dort.“ Auch wenn sie in der Nähe Barcelonas geboren ist und in Manresa gelebt hat, sagt sie aus Respekt zum Land, dass sie Spanierin ist. Sie fühlt sich heute aber natürlich auch als Katalanin und als Österreicherin.



1979 kam sie als Dolmetschstudentin nach Wien, im Frühjahr 1980 lernte sie ihren Mann Kurt kennen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schildern die beiden 37 Jahre später. Mit seinen dunklen Haaren habe der geborene Burgenländer auch mehr gewirkt wie ein Spanier. Er hätte bei Manresa Fußballer werden können, doch letztendlich entschieden sich Rosa und Kurt Ahnelt, in Österreich zu bleiben.

Berufsbedingt wurde Wiener Neustadt ihr Lebensmittelpunkt. „Ich möchte immer hier bleiben und nicht mehr wegziehen“, sagt Rosa Ahnelt bestimmt. Sie geht gerne in der Stadt spazieren, besucht oft ihre Freundin, die ein Geschäft am Domplatz hat, oder geht gerne ins „Zweieck“ essen. „Ich bin sehr traurig, wie sich die Stadt entwickelt hat. Die Bäume in der Wiener Straße sind weg und immer mehr Geschäfte sperren in der Fußgängerzone zu“, sinniert Rosa Ahnelt. Sie selbst sperrte mit ihrem Mann vor vier Jahren ein Geschäft auf: Das Antik-Eck in der Pottendorfer Straße 12. Hier finden sich viele kleine und große antike Schätze, die meist aus eigenem Besitz stammen. Das Ehepaar liebt alte Sachen und sammelt auch selbst altes Spielzeug.



Die Abende verbringt Rosa Ahnelt an der Volkshochschule. In ihren Kursen sitzen viele treue Schüler, denen sie seit Jahren die spanische Sprache näher bringt. Manchmal muss sie sich einen Ruck geben, um abends das Haus zu verlassen. „Aber wenn sie wieder zurückkommt von ihren Kursen, dann ist sie voller Energie“, verrät Kurt Ahnelt. Die Liebe zur Sprache vermittelt sie nicht nur den Erwachsenen, sondern auch ihrem Sohn Julian von Geburt an. Heute glauben viele, dass der 26-Jährige eigentlich Spanier ist, weil er so perfekt spricht. Er ist aber auch des Katalanischen mächtig, weil die Familie dreimal pro Jahr zur katalanischen Verwandtschaft fährt.

Die Spanier und ...

… der Stierkampf: Bei den Klischees zählt Rosa Ahnelt als erstes den Stierkampf auf. Sie betont: „Wir hassen ihn in Katalonien.“ Die Arena in Barcelona wird gerade zu Geschäften umgebaut.



... Flamenco: Gehört zu Spanien. Der katalanische Volkstanz aber ist Sardana. Er bezieht die Zuschauer mehr mit ein als Flamenco und macht sie zu Mittänzern.



... die Siesta: „Wer kann es sich leisten, eine Siesta zu machen?“, fragt Rosa Ahnelts. In Katalonien sind alle Leute sehr fleißig und pausieren mittags nicht.



... das Temperament: Man könne sich sehr auf ihre Landsleute verlassen, meint Ahnelt: „Es ist schwer, einen Katalanen als Freund zu gewinnen. Ist er es, dann für immer.“