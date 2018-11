Ruben Ardelean war fünf Jahre alt, als er mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern zu einem Ausflug mit dem Zug aufbrach. Dass es eine Reise in ein neues Leben wurde, wurde ihm erst später bewusst. Sein Vater war bereits zwei Jahre zuvor nach Österreich geflüchtet, dank Familienzusammenführung konnten auch die anderen nachkommen.



Es sind nur 600 Kilometer von Wiener Neustadt bis in das Dorf nahe der rumänischen Stadt Arad, in der Ruben seine ersten Lebensjahre verbrachte. Und doch war es vor allem in den 1980er-Jahren noch eine ganz andere Welt. „Wir hatten in unserem Haus ein Bad und ein WC. Das war nicht selbstverständlich. Mein Vater war sehr erfinderisch und hat aus jeder Situation das Beste gemacht“, erinnert sich der heute 34-Jährige. Letztendlich waren es auch die begrenzten Möglichkeiten in Rumänien, die zur Flucht nach Österreich führten. Alles war in Rationen aufgeteilt, jeder musste arbeiten und konnte dennoch nicht aufsteigen.



Familie Ardelean lebte erst in Pernitz und dann in Gutenstein. Mit 21 Jahren heiratete Ruben und zog nach Wiener Neustadt: „Ich war die ganze Zeit am Land, da wollte ich in der Stadt leben.“ Er schätzt die Möglichkeiten, die sich hier bieten. Es ist kompakt und dennoch gibt es alles. Nur eines würde fehlen: ein weiteres Freibad. Ins Akademiebad geht der Vater von drei Kindern kaum.



Vor einem Jahr hat der Kfz-Mechaniker einen großen Traum in die Realität umgesetzt: Er machte sich mit seiner eigenen kleinen Werkstatt selbstständig. Vorgestellt hatte er es sich letztendlich schwieriger, als es war: „Es waren alle freundlich zu mir – auf der BH, dem Finanzamt oder der Wirtschaftskammer. Wichtig ist, dass du höflich und gut vorbereitet bist.“ Mechaniker wollte er schon immer werden, bereits als Kind half er seinem Vater, einem Spengler, bei Autoreparaturen. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen, die Arbeit macht mir Spaß“, verrät Ruben Ardelean.



Auch wenn die Arbeitstage oft länger dauern als in einem Angestelltenverhältnis, hält er sich die Wochenenden frei, um die Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Gemeinsam betreuen sie ihre fünf Bienenstöcke. Er suchte ein Hobby fernab der Autos und zum Ausgleich. Bei einem Kurzurlaub in der Steiermark kam er mit der Imkerei in Berührung. Wichtig bei dieser Arbeit ist die innere Ruhe: „Die Bienen merken es gleich, wenn du gestresst oder grantig bist. Dann attackieren sie dich.“

Rumänien und ...

... Weihnachten: Das Fest wird wie bei uns gefeiert. Traditionell wird aber für die ganze Familie ein Schwein geschlachtet, dessen Teile dann zu Schinken, Würsteln und Fleisch verarbeitet werden. Für alle gibt es zu Weihnachten dann ein Festessen.



... Dracula: „Alle sprechen von Dracula und seinem Schloss, wenn sie Rumänien hören. Dabei ist Transylvanien nur ein kleiner Teil unseres Landes“, informiert Ruben Ardelean. Er selbst war erst einmal dort. Nach Hause zu seiner Familie fährt er dreimal pro Jahr.