Damals, als das „Clumsy‘s“ noch groß war und die Herrengassen-Szene eine ganz andere, schickte sich ein 18-jähriger Bursche aus Oxford an, ein bisschen frische Luft im Ausland zu schnappen. „Ich habe dann die Stellenausschreibung in diesem Lokal gesehen“, erinnert sich Russell Bradbury. Beim ersten Telefongespräch hatte er einen Clumsy‘s-Kellner aus seiner Heimatstadt am Rohr. „Er hat gesagt, ich bekomme den Job, wenn ich ihm ein Trikot der Oxford-Fußballmannschaft mitbringe“, war das Bewerbungsverfahren schnell erledigt.



Bradbury kellnerte drei Jahre hauptberuflich in dem kultigen Pub – ehe es für ihn zurück in die Schule ging. „Robert Anderson ist dann eines Tages auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich unterrichten will, sie würden in der Pestalozzi-Volksschule Native Speaker brauchen“, so Bradbury – das war 2003. „14 Jahre später bin ich noch immer hier. Die Arbeit mit Kindern macht mir großen Spaß. Man merkt, wie viel sie mitnehmen. In der 4. Klasse verstehen sie fast alles und trauen sich auch selbst zu sprechen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass Kinder aus der Pestalozzi sich später im Englisch-Unterricht leichter tun“, ist Bradbury von der Nachhaltigkeit seiner Arbeit überzeugt.

Bruder Nick folgte nach Wiener Neustadt

Fünf Jahre nach seiner Ankunft in Wiener Neustadt kam sein Bruder Nick nach – auch er zuerst Clumsy‘s-Kellner, jetzt Native Speaker. „Ich fühle mich in Wiener Neustadt sehr wohl. Es ist keine große Stadt wie Wien, dort wäre ich verloren. Wiener Neustadt ist eine tolle Gemeinschaft. Ich mag es, wenn man durch die Innenstadt spaziert und die Leute kennt und sich grüßt“, kommt Bradbury ins Schwärmen.



Aber gibt‘s manchmal trotzdem Heimweh nach der Insel? „Ja, schon, das ist aber menschlich. Mir fehlen meine Familie und der englische Fußball. Aber wenn ich dann dort bin, merke ich: In England würde mir Wiener Neustadt fehlen“, schmunzelt Bradbury.