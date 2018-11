Schon in seiner Jugend war Samuel Osipov (32) ein Weltenbummler: Geboren in der armenischen Hauptstadt Eriwan, spielte er in seiner Jugend zuerst für Spartak Moskau, dann für den deutschen Traditionsklub Hansa Rostock. Im Jahr 2000 verschlug es ihn zu Admira Wacker Mödling, wo er unter Trainer Raschid Rahimow und unter Fußballlegende Hans Krankl kickte: „Ein wirklich lustiger Mensch, mit ihm haben wir viel Spaß gehabt.“



Weniger Spaß bereitete Samuel Osipov dann seine Bandscheibenverletzung, die seiner Fußballkarriere mit 24 Jahren ein jähes Ende bereitete: „Ich hatte bis dahin nur Fußball im Kopf, konnte mir ein Leben ohne nicht vorstellen. Deswegen hatte ich auch keine Ausbildung.“ Es folgte die Barkeeper-Schule in München, ehe ihn 2010 der Ruf aus Wiener Neustadt ereilte: „Ein Bekannter hat mir gesagt, dass hier ein Lokal frei wird, da habe ich zugeschlagen.“ Die Kepab-Bude am Hauptplatz wurde zur Cocktailbar „Elit“, mittlerweile betreibt er gemeinsam mit Christian Koran auch „The Dom“ am Domplatz und mit einem seiner Cousins zudem das Strandcafé in Wien, wo unlängst Bill Gates sein Gast war.

Cousin kickt bei Manchester United

Apropos Cousins: Davon hat Samuel Osipov viele – darunter bekannte Fußballer wie Henrich Mchitarjan, der für Manchester United spielt. Dass es für ihn nicht zur großen Fußballkarriere gereicht hat, bereut er mittlerweile nicht (mehr): „Ich habe hier in Wiener Neustadt sehr viele Freunde gefunden, das wäre sonst nicht passiert.“ Der Stadt kann er viel Gutes abgewinnen: „Wenn man durch die Innenstadt geht und nicht weiß, wo man sich befindet, könnte man auch glauben, man ist in Italien, so schön ist das Flair hier.“ Zumindest einmal pro Jahr zieht es Samuel Osipov in die Heimat nach Armenien. Dort besucht er Familie, wie etwa seine Großmütter. Viel vermisst er nicht, außer das Wetter – und das Essen: „In Armenien hat es noch bis in den Oktober hinein 30 Grad. Deswegen schmeckt eine Tomate dort auch wirklich nach Tomate.“

Die Armenier und ...

…ihre Religion: 94 Prozent sind Christen, in Armenien wurde die erste Kirche der Welt gebaut. „Auch ich bin sehr gläubig“, sagt Samuel Osipov, „Glaube ist wichtig, er lehrt einem auch Respekt vor anderen Menschen. Das fehlt leider in der heutigen Gesellschaft.“



… Familie: „Es ist das wichtigste überhaupt für uns“, sagt Samuel Osipov, „gäbe es eine Familienfeier und mein Vater hätte beispielsweise keine Zeit, würde sie nicht stattfinden.“



…ihre Mentalität: „ Wir sind ein bisschen wie die Italiener. Wenn vier Armenier zusammenstehen und über das Wetter reden, könnte man glauben, es gäbe Streit.“