Es war die Liebe, die Saskia Fritz nach Österreich verschlug. Doch sie verließ ihre Heimatstadt Tiel, mitten in den Niederlanden, nicht, ohne vorher einen Job im neuen Land zu haben. „Ich habe mich noch von Zuhause aus beworben und eine Anstellung bei einer niederländischen Bank in Wien bekommen“, berichtet Saskia Fritz. Heute ist sie Prokuristin bei einer französischen Bank.



Seit 1991 lebt sie in Wiener Neustadt. Der Wechsel von der Großstadt hierher tat ihr gut: „In Wien habe ich meine Nachbarn nicht gekannt. Wiener Neustadt ist ein Dorf: jeder kennt jeden; jeder weiß alles.“



Es gebe hier unendlich viele Möglichkeiten – sei es beim Einkaufen, bei den Schulen oder auch beim Sport. Das sei der Grund gewesen, warum sie dageblieben ist und nicht mehr weg möchte. Vor allem über den Sport fand sie bald viele Freunde und ein familiäres Gefüge. Schon in der Schule in den Niederlanden hat sie Softball gespielt. In Wiener Neustadt zählte sie dann mit Catherine Chapat zu den Gründerinnen der „Crazy Chicklets“.



Auch im Baseballverein engagierte sich Saskia Fritz. Ihre beiden Söhne Armin (24) und Jan (22) erbrachten in diesem Sport große Leistungen. „Durch den Sport habe ich so viele Bekannte in Wiener Neustadt. Ich bin ohne Familie hier, aber die Mannschaft ist wie eine Familie für mich“, erklärt Saskia Fritz.

Wohnen wie im Urlaub in Wiener Neustadt

Die kleine Stadt Tiel, wo sie aufgewachsen ist, liegt zwischen zwei Flüssen und bedient alle Klischees der Niederlande – ebenes Land mit Kühen und vielen Mühlen. Mit dem Auto trennen die beiden Städte 1.200 Kilometer, meistens nimmt Saskia Fritz aber das Flugzeug bis nach Düsseldorf und dann einen Mietwagen. Hier besucht sie ihre Mutter zweimal im Jahr. „Sie kommt aber auch gerne zu mir nach Wiener Neustadt“, verrät die Niederländerin. An Wiener Neustadt mag Saskia Fritz auch, dass es flach ist, und auch der Wind störe sie nicht. Sehr wohl fühlt sie sich in ihrem Wohnumfeld am Anemonensee. Bekannte, die zu Besuch waren, hätten gemeint: „Hier ist es wie im Urlaub.“ Ein bisschen fehlt ihr hier die Offenheit: „Bei uns in den Niederlanden wirst du gleich umarmt.“

Die Niederländer und ...

… ihre Größe: Das niederländische Volk ist größer als wir Österreicher. Saskia Fritz glaubt, dass es vielleicht daran liegt, dass sie viel Milch trinken. Sie selbst ist mit 1,75 Metern die Kleinste in der Familie.



… das Essen: Bei den Hauptspeisen geht es nicht ums Fleisch wie bei uns. Es heißt dann nicht: „Es gibt Schnitzel, sondern es gibt Gemüse.“ Beim Käse wird nicht die Art, sondern der Reifegrad angegeben.



… die Mühlen: Davon gibt es auch in Tiel viele und ja, sie sind sehr klischeehaft für die Niederlande.



… die Tulpen: Saskia Fritz Lieblingsblumen sind Sonnenblumen. Tulpen ins Balkonkästchen zu pflanzen, sei aber Pflicht.