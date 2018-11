Es scheint, als wäre Savana Habib lange auf der Suche gewesen: Geboren in Dubai, mit sieben Jahren mit der Mutter nach Österreich gekommen, mit 15 auf eigene Faust zurück nach Dubai zum Vater, mit 16 wieder zurück nach Österreich und heute mit 26 Jahren glückliche Ehefrau und Mutter im Raum Wiener Neustadt.



Savana Habib erzählt offen über ihr Leben, sie ist ein fröhlicher Mensch und wenn sie lacht, dann wippen ihre schön gefärbten roten Haare auf ihren Schultern. Unter der schwarzen Weste schaut ein Tattoo am Oberarm hervor. Dabei sind Tätowierungen in Dubai verboten, sie gelten als unrein. „Wenn ich nach draußen gehe oder meine Oma sehe, dann verhülle ich es unter meinem Mantel, dem Abaja (siehe Foto).“



Auch wenn in Savana Habibs österreichischem Leben vieles anders ist als in Dubai, so möchte sie bei ihren Besuchen ihren Verwandten und Landsleuten doch Respekt entgegenbringen. Heute, mit 26 Jahren, fühlt sie sich sowohl dort als auch da gut aufgehoben. Das war nicht immer so. Als kleines Mädchen genoss sie das Leben in einer reichen, angesehenen und gebildeten Familie. Kindermädchen oder Fahrer holten sie und ihren jüngeren Bruder von Kindergarten und französischer Privatschule ab. „Mit uns Kindern wurde wirklich viel gemacht. Wir sind oft auf unsere Farm gefahren, wo ich ein schwarzes Lieblingspferd, Apollo, hatte“, erinnert sich Savana Habib. Heute erlebt sie ihre eigene Kindheit mit ihrem sechsjährigen Sohn Samuel nach. Sie genießt das Leben der Einheimischen in Dubai: „Ich habe ein Stück von mir dort gelassen.“



Vielleicht war auch das ein Grund, weshalb sie mit 15 Jahren zu Weihnachten ein Flugzeug bestieg, um nach acht Jahren in Österreich wieder in Dubai zu leben. Doch schnell merkte sie, dass das Leben für eine junge Frau dort anders war als in Österreich. „Es gibt gewisse Wertvorstellungen, mit wem man befreundet sein darf. Die Freunde wurden mir vorgesetzt“, gibt Savana Habib Einblick. Die Freundschaft mit einem Marokkaner wurde nicht geduldet. Auch die Bildung spielt eine wichtige Rolle.



Seit zehn Jahren lebt Savana Habib wieder in Österreich. 2015 heiratete sie ihren Mann Gerald, ihr Sohn Samuel ist sechs Jahre alt. In ihrem Zuhause haben sie sich mit der Einrichtung und ihrer offenen Art – Freunde sind immer willkommen – ein kleines Dubai geschaffen.



Ein- bis zweimal im Jahr reisen sie gemeinsam nach Dubai. Trotz vieler Dinge, die Habib anders gemacht hat als in Dubai üblich, ist ihr Vater froh, sie und ihre Familie wieder bei sich zu haben.



Er liebt seinen Enkelsohn und hat auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Mann.

Dubai und ...

… das Essen: Das gemeinsame Essen ist das gesellschaftliche Highlight jeden Tages. Alle kommen zusammen, aufgetischt werden die unterschiedlichsten Speisen von rohem Gemüse als Vorspeise über Thunfischsalat bis zu Fisch.



... der Alkohol: In der Familie von Savana Habib wird kein Alkohol getrunken. Dafür gibt es viele frisch gepresste Limonaden, die mit Minze und Wasser verfeinert werden. Für Säfte dieser Art fährt die junge Frau gerne in den Fischapark. Einmal bekam sie hier sogar einen Wassermelonensaft.



... die Kinder: Dubai ist ein kinderfreundliches Land. Das beginnt am Flughafen, Familien mit Kindern werden vorrangig behandelt.