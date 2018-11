Scott Macdonald kommt in kurzer Hose und kurzärmelig zum Treffen in die Wiener Neustädter Innenstadt – es ist sonnig, windig und hat 9 Grad Celsius. „Sobald die Sonne scheint, gehen wir in Schottland an den Strand oder grillen“, erklärt der 39-Jährige. Sein Elternhaus in Aberdeen steht an einer Klippe am Meer. Das Wasser und diese unendliche Weite fehlen ihm in Österreich auch am meisten. Heimweh hat er nie gehabt, aber das Meer ist doch ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Er ist nicht nur an der Ostküste Schottlands aufgewachsen, sondern arbeitete auch über zwölf Jahre als Projektingenieur auf einer Ölplattform in der Nordsee.

Sportunfall führte zu Neuorientierung

Ein Judo-Unfall vor zwei Jahren ließ ihn sein bisheriges Leben komplett umkrempeln. Starke Schmerzen im Rücken zwangen ihn, vier Monate in Krankenstand zu gehen. Therapien und Schmerzmittel halfen kaum – bis er die „Wim-Hof-Atemtechnik“ entdeckte. Nach zwei Tagen war er alle seine Beschwerden los. Er machte die Ausbildung in Holland und in der eisigen Kälte Polens und kehrte auf die Plattform zurück. Jeden Abend führte er mit seinen Kollegen Atemeinheiten durch, kurz darauf kündigte er. Vorigen Donnerstag wagte er als Trainer für Atemtechnik den Schritt in die Selbstständigkeit.



Entscheidungen fällt der Schotte schnell. So wie damals, als er mit 21 Jahren beschloss, die Welt zu entdecken. Auslöser war ein Besuch in Amsterdam. „Dort war alles so wild, so frei, so offen. Ganz anders als in Aberdeen. In Schottland vergeht die Zeit langsamer“, erinnert sich Scott Macdonald. Über das Internet fand er einen Sommerjob im „Clumsy’s“ in Wiener Neustadt. Er fühlte sich sofort wohl, denn hier drehte sich vieles um Skateboards und nicht um Fußball wie in schottischen Kneipen. Er blieb, lernte Deutsch und sah 2004 seine Frau Belina zum ersten Mal. Mit ihr verbrachte er schöne Stunden im Bürgermeistergarten, fürs erste richtige Date fuhren sie nach Rom. Geheiratet wurde beim dritten Kind – 2013. Mit Holly, Sonny und Casey spricht Scott Englisch, sie antworten ihm auf Deutsch – weil er es kann.

Schottland und ...

… das Wetter: „Bei uns ist das Wetter immer schlecht“, so Scott Macdonald. Vieles spielt sich in den Häusern ab, jeder besucht jeden.



Man kommt einfach vorbei und geht ohne Anklopfen hinein.



… der Whisky: Auch wenn Scott Macdonald Whisky seit 15 Jahren sammelt, so wird sein Vorrat nicht größer: „Ich bin noch am Kennenlernen.“



… Loch Ness: Nein, das Seeungeheuer Nessie hat er nicht gesehen, auch wenn der 39-Jährige schon einmal dort war. Er findet es schade, dass die Touristen nur die Strecke zwischen Edinburgh und Inverness abfahren.