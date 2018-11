Heimweh nach Belgien hat Serge Claus, Professor am Militärgymnasium, nach 32 Jahren keines mehr. Zumal sein Vater (90) und seine Mutter (85) vor zehn Jahren ebenfalls nach Wiener Neustadt gezogen sind. Die Verwandtschaft ist also hier – Eltern, Ehefrau, drei Kinder und zwei Enkerl. Seine Tochter heißt Fabiola nach der belgischen Königin. „Wir haben sie per Brief gebeten, für unsere Ehe zu beten. Und die Königin tat es“, erzählt Claus. Doch es war nicht die Liebe, die Serge Claus nach Österreich brachte. Die fand er erst später in Pernitz.



„Ich habe in Belgien Deutsch auf Lehramt studiert und wollte einen Assistentenjob als Lehrer in Wien“, berichtet Claus. Gebraucht wurde aber jemand in Wiener Neustadt. Bei seiner ersten Ankunft 1982 freute er sich über die vielen Ähnlichkeiten zwischen seiner Geburtsstadt Nievelles und Wiener Neustadt. Beide sind Schulstädte, beide wurden im Zweiten Weltkrieg fast komplett zerstört, beide haben einen Flugplatz. Doch auch die Gemüter der Bewohner sind dort wie da laut Serge Claus gleich. Im BRG Gröhrmühlgasse entdeckte der Belgier die Liebe zum Gymnasium.



Zurück daheim beendete er sein Studium und schaute sich nach einer Lehrerstelle in Belgien um. Seine Diplomarbeit schrieb er übrigens über die Wiener Mundart. Da kam völlig überraschend ein Anruf aus Wiener Neustadt: Serge Claus werde als Lehrer gebraucht. So kam es, dass er in Österreich sesshaft wurde, an der Gröhrmühlgasse, HAK und nun seit 20 Jahren am Militärgymnasium unterrichtet. Dann fand er die Liebe, gründete eine Familie und ist glücklich. Sein Lieblingsplatz in der „Allzeit Getreuen„ ist die MilAk, in der er arbeitet: „Es ist herrlich, seine Kanzlei in diesem wunderschönen Park zu haben. Auch meine Kollegen sind herrlich. Es ist alles da, was ich möchte.“

Die Belgier und ...

… ihr Bier: Am liebsten trinkt Serge Claus Kriek (Weichselbier).



… ihre Pommes: Die „Frites“ müssen knusprig sein.



… Autofahren: In Wiener Neustadt bleibt man beim Zebrastreifen stehen – in Belgien nicht.



… ihre Comics: Lucky Luke, die Schlümpfe oder Tim & Struppi wurden in Belgien geboren. Serge Claus setzte Comics auch im Französisch-Unterricht ein.