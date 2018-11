Slava Stoitcheff lebt seit 30 Jahren in Österreich – erst in Perchtoldsdorf und dann im 3. Wiener Bezirk, vor sechs Jahren zog sie nach Wiener Neustadt. Die Stadt war ihr vertraut, arbeitet sie doch schon seit 2002 hier bei der Beratungsstelle Verein Lichtblick. Hier zu wohnen, konnte sich die Bulgarin jedoch nicht vorstellen: „Ich brauche meine Anonymität und möchte unerkannt bleiben“, lautete das Credo der Großstädterin.



Aufgewachsen ist sie im Zentrum Sofias in einer Straße voller Lindenbäume. Als Kind spielte sie auf der Straße, im Sozialismus gab es wenig Autos und viel Leben in der Stadt. Heute hat sich Sofia verändert, es ist moderner geworden.



Auslöser für den Umzug nach Wiener Neustadt war eine liebe Freundin, die selbst aus Deutschland kommt. Sie sagte immer wieder zu Stoitcheff: „Komm` nach Wiener Neustadt. Die Lebensqualität hier ist sehr gut.“ Heute genießt die Psychotherapeutin ihr Leben in der kleinen Stadt in vollen Zügen. Sie empfindet es als angenehm, wenn sie die Leute grüßen und sie erkannt wird. „Die Wiener Neustädter sind ebenso wie die Bulgaren sehr gesellige Menschen. In den vielen schönen Lokalen können wir zusammensitzen und plaudern“, machte Slava Stoitcheffs die Erfahrung.

Italienische Atmosphäre in Wiener Neustadt

Es ist vieles, das sie an Wiener Neustadt mag: die mittelalterlichen Häuser, die kleinen Plätze (Allerheiligenplatz) und die schmalen Gassen (Lange und Kurze Gasse) oder die gemütliche Stimmung am Hauptplatz, wenn alle Tische draußen stehen. „Wiener Neustadthat eine italienische Atmosphäre. Hier fühlt man sich, als wäre man in Urlaub“, beschreibt es Slava Stoitcheff.



Nach Sofia kommt sie jetzt nur mehr selten – ein- bis zweimal pro Jahr. Als ihre Mutter und ihr Vater noch lebten, war sie bis zu sechsmal im Jahr dort. Gemeinsam mit ihrer Schwester besucht sie das Grab ihrer Eltern. Abends trifft sie sich mit Freunden und verbringt lange Nächte mit ihnen, wo alle Erlebnisse ausgetauscht werden. Und dann freut sie sich wieder auf ihr Zuhause in Wiener Neustadt. Hier hat sie sich eine Rückzugsoase geschaffen.

Bulgarien und ...

… die Landschaft: Slava Stoitcheff liebt die Schwarzmeerküste, die Strände dort seien wunderschön. Aber Österreich habe auch schöne Seen und Berge.



… das Essen: Die bulgarische Küche ist der griechischen und türkischen sehr ähnlich. Es gibt viele Arten von Salaten, zum Beispiel den Schopska Salata mit Paradeisern, Gurken, Paprika, Petersilie, Olivenöl und Feta.



… der Alkohol: Bulgarien ist bekannt für Schnäpse und wunderbare Rotweine wie Merlot. Slava Stoitcheff hingegen ist ein Fan der österreichischen Weißweine wie Riesling oder Grüner Veltliner.