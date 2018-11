Wie sich Sicherheit anfühlt, wurde der Südafrikanerin Stacy Lee Einfalt erst nach ihrem Umzug nach Wiener Neustadt bewusst. Ihre Freundinnen in der Heimat schlugen die Hände über dem Kopf zusammen: „Du hast was gemacht?“ wurde sie oft von ihnen gefragt. Dieses Was war unter anderem: allein als Frau spazieren gehen, das Auto beim Fahren nicht zusperren oder mit den Kindern im eigenen Garten spielen – und das ohne Zaun.



Kriminalität gehörte für sie in ihrer Heimatstadt Benoni nahe Johannesburg zum Alltag. Als sie einmal mit ihrer Mutter in einen Banküberfall hineingeriet, war das für sie nur mühsam, weil sie kein Geld beheben konnte. Auch ein erschossener Räuber auf der Autobahn brachte sie nicht aus der Ruhe.

„Hier will ich keine Familie gründen“

Doch mit 25 Jahren war für sie klar: „Hier will ich keine Familie gründen.“ Ihr Mann Michael war nicht nur Österreicher, sondern auch Südafrikaner. Seine Eltern waren in den 1960er-Jahren von Wiener Neustadt nach Südafrika ausgewandert. Im Jahr 2000 war es, als das junge Ehepaar nach Österreich zog. „Für meine Eltern war es sicher schwer, weil zur selben Zeit auch mein älterer Bruder wegging“, berichtet Stacy Lee Einfalt. Heute leben die Eltern bei ihrem Sohn Keith in Dubrovnik. Von dort ist es auch nach Wiener Neustadt nicht so weit – zwischen acht und neun Stunden mit dem Auto. „Meine Eltern kommen uns alle paar Monate besuchen. Auch jetzt zu Weihnachten und Neujahr sind sie da“, freut sich Stacy Lee Einfalt. Zum Jahreswechsel singen alle gemeinsam das Lied „Auld lang syne“ und stoßen mit Sekt an.



Seit zehn Jahren unterrichtet die Südafrikanerin als Native Speaker an der Volksschule Josefstadt: „Es ist schön, wenn ich den Kindern die Freude an der Sprache vermitteln kann.“ Mit ihren beiden Söhnen Robert (14) und Daniel (16) spricht sie nur Englisch. In Südafrika war sie das letzte Mal 2014. Ihre Stadt Benoni ist größer als Wiener Neustadt und aufgrund der vielen Minen rundherum sehr grau. Da kann Stacy Lee Einfalt ihrer neuen Heimat mehr abgewinnen: „Ich liebe den Akademiepark, die alten Gebäude, die Stadtmauer – Wiener Neustadt ist eine Stadt voller Geschichte. Es ist schön, dass es eine Schulstadt ist.“ Auch die Möglichkeit, im Fischapark und in der Merkurcity einzukaufen, schätzt sie. Was ihr fehlt, ist das Meer mit seinen lebhaften Wellen und das Tauchen. Das Lebhafte und Spontane geht ihr auch bei den Österreichern ab. Aber: „Die Leute, die mich kennen, sind schon lockerer geworden.“

Die Südafrikaner und ...

… die Landschaft: Wenn Stacy Lee Einfalt erzählt, dass sie aus Südafrika kommt, hört sie: „Oh, wie schön.“ Das Land ist vielfältig mit Meer, Weinbergen, dem Tafelberg. Es hat auch seine grauen Seiten wie in Benoni, wo es rundherum Minen gibt.



... das Essen: Lange versuchte das Ehepaar Einfalt, südafrikanische Spezialiäten in Österreich zu bekommen. Heute macht sie diese selbst: Biltong ist getrocknetes und stark gewürztes Rindfleisch, Boerewors (die Wurst für den Bauern) wird aus verschiedenen Fleischsorten gemacht und zu einer langen Schnecke gerollt.



... die Kriminalität: Sie gehört zum Alltag. Eigenschutz hat Priorität.