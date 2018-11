Eigentlich war es Stefan Fiedorowicz‘ Frau, die 2005 zum Studieren an die Universität Manchester wollte. Danach war klar, dass sie nicht nach Kanada zurückgehen. Sie zogen nach Wiener Neustadt – hier leben Verwandte seiner Frau –, kauften sich eine Wohnung im Zentrum und sind geblieben. „Ich war auf der Suche nach meinen Wurzeln und spüre, dass ich nach Europa gehöre“, beschreibt es Stefan Fiedorowicz. Seine Eltern – der Vater ein Pole, die Mutter Engländerin – wanderten nach dem Zweiten Weltkrieg wie viele andere Europäer nach Kanada aus. Mit Österreich verbindet den 65-Jährigen ein trauriges Kapitel: Sein polnischer Großvater starb im KZ Mauthausen kurz vor der Befreiung.



Viele Male war Stefan Fiedorowicz bereits dort, auch mit seinen Schülern. Über zehn Jahre unterrichtete er als Muttersprachler in Wien.



Seit vorigem Jahr ist er in Pension. Langweilig wird ihm nicht: „Mein Tag ist strukturiert. Ich male viel, mache Sport oder fahre nach Wien“, verrät er. Mit dem Laufen begann er erst vor vier Jahren – zur Stressreduktion und für die Gesundheit. Am liebsten ist er in der Schmuckerau unterwegs, er mag aber auch den Akademiepark und die Innenstadt.



Die Kunst, das Malen, begleitet ihn schon länger. Bereits in der Kindheit zeichnete er Vögel und malte sie in bunten Farben aus. Vor allem in Wien hatte der Kanadier bereits einige Ausstellungen. „In Wiener Neustadt würde ich gerne etwas machen, es hat sich aber noch nie eine Ausstellung ergeben. Ich würde gerne etwas hier in der Stadt vielleicht mit anderen kanadischen Künstlern machen“, erzählt Stefan Fiedorowicz.



Während sich seine Frau vorstellen kann, wieder nach Kanada zu ziehen, möchte der pensionierte Lehrer und ehemalige Sozialarbeiter hierbleiben.



Dennoch ist es auch schön, alle ein bis eineinhalb Jahre nach Kanada zu kommen. In Vancouver Island haben die beiden eine Wohnung, die während ihrer Abwesenheit von der Familie genutzt wird. Stefan Fiedorowicz findet diese beiden Wohnsitze schön: „Ich habe das Beste aus beiden Welten.“ Schön ist es für ihn, wieder nach Hause nach Wiener Neustadt zu kommen.



Dann genießt er die Samstage in der Stadt: „Sie sind etwas Besonderes. Erst sind alle draußen am Markt, treffen sich in der Stadt und dann geht die Aktivität langsam zurück, alles kommt zur Ruhe.“

Kanada und ...

… die Landschaft: Auch wenn viele Österreicher die Rocky Mountains sehen wollen, so meint der Kanadier: „Die Szenerie ist in beiden Ländern ähnlich: die Berge, blaue Seen, die Landschaft.“



… die Bären: Laut Stefan Fiedorowicz sind die Bären schreckhaft. Einmal überraschte er einen, der seinen Müll durchwühlte.



… die Regionen: Der 65-Jährige lebte in verschiedenen Orten in Kanada: Camloops, Victoria, Vancouver Island und Montreal.