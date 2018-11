Die Fröhlichkeit von Pfarrer Sylvère Buzingo ist ansteckend. Sein Lachen ist intensiv und kommt aus vollem Herzen. In der Pfarre St. Anton am Flugfeld scheint es, als wäre er schon lange Teil der Gemeinschaft. Vor dem Adventgang am Sonntag begrüßen ihn alle mit einem Lächeln und auch er geht offen auf die Menschen zu.



Dabei ist Sylvère Buzingo ein Mensch, der die Ruhe sucht. „Die Menschen in Europa kommen wenig zur Ruhe. Sie stehen unter großem Druck und haben viel Stress. Es ist immer hektisch“, bemerkt der Pfarrer aus Burundi. Zum Studieren kam er 2012 nach Wien, für sein Doktorat blieb er in Österreich, übersiedelte aber im September nach Wiener Neustadt. „Ich wollte andere Erfahrungen außerhalb von Wien machen“, so Buzingo. In Wiener Neustadt fühlt er sich gut aufgehoben. Er ist oft in der Innenstadt. Hier bemerkt er, dass er in einer Stadt ist, die nicht so streng ist wie Wien. Und es ist ruhig in Wiener Neustadt: „Dann kann ich bei mir sein und meine Gedanken sammeln“, erklärt Sylvère Buzingo.



Diese Ruhe braucht er für sein Theologie-Studium. Wenn es beendet ist – er schätzt in drei bis vier Jahren – möchte er zurück nach Burundi gehen. In den vergangenen fünf Jahren war er nur einmal dort. Traurig macht es ihn, dass er im Juli nicht zum Begräbnis seiner Mutter fahren konnte. Heuer zu Weihnachten möchte er seine Geschwister und seinen Vater besuchen. Vor allem über Whats App sind sie in Kontakt.



„Burundi ist hier fast unbekannt“, bemerkt Sylvère Buzingo, „dabei ist es ein schönes, grünes Land, in dem es immer warm ist.“ Der erste Schnee war für den Pfarrer eine besondere Erfahrung: „In der Bibel habe ich davon gelesen, konnte mir aber nichts vorstellen.“ Als er den Schnee dann selbst sah und fühlte, unternahm er mit einer befreundeten Familie gleich seine erste Rodelpartie.

Burundi und ...

… das Essen: Das Hauptgericht sind Bohnen. Es wird aber auch Reis angebaut. Gekochte Bananen und Kartoffeln kommen ebenfalls auf die Teller.



... die Seen: Der Tanganjikasee bei der Hauptstadt Bujumbura ist der zweittiefste der Welt. „Wer hier baden geht, muss auf die Krokodile aufpassen“, warnt Sylvère Buzingo. Im Norden gibt es einen See mit vielen schönen Vögeln.



... Nickel: An Bodenschätzen gibt es zwar Nickel, doch wird es nicht so intensiv abgebaut wie in anderen Ländern. Der Grund: Es gibt dort keine Eisenbahn.



... die Politik: Ein Bruder von Sylvère Buzingo war Minister für Bildung. 2015 musste er mit seiner Familie fliehen, da er sich gegen den Präsidenten ausgesprochen hatte. Die Brüder stehen in Kontakt.