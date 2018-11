Als Uljana Figura neun Jahre alt war, übersiedelte sie nach Österreich: „Unsere Mama wollte uns ein besseres Leben bieten“, erinnert sich die FH-Studentin. Nicht nur die Armut in ihrem Heimatland, sondern auch die Bildungschance waren ausschlaggebend. Die Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Uljana, heute 25, und ihre Zwillingsschwester Dana studieren heute beide Wirtschaftsberatung an der Fachhochschule Wiener Neustadt.



Ihre Bachelor-Arbeit hat sie bereits geschrieben, derzeit macht sie ein Praktikum im Compliance-Bereich der Firma Porr in Wien. Im Juni ist die Abschlussprüfung. Schon jetzt steht fest, dass sie auch den Master machen will.



Darauf hat sie hart hingearbeitet – nach der Handelsschule machte sie die Berufsreifeprüfung und entschied sich dann für ein Studium. Während dieser Vorbereitungszeit erhielt sie Privatunterricht am BORG und war auch öfters in der Innenstadt unterwegs. Besonders gut gefällt Uljana Figura nach fünf Jahren in der Stadt die Herrengasse mit Fußgängerzonen-Flair und Lokalen.



Deutsch lernte sie in einem Crashkurs, die Vertiefung fand dann in der Schule statt. Ebenso wenig wie die Sprache konnte die Ukrainerin schwimmen. „Ich habe es erst hier in der Volksschule gelernt. Irgendwann sprach unsere Trainerin meine Schwester und mich auf unsere langen Beine an und fragte, ob wir Synchronschwimmen wollten“, berichtet Uljana Figura. Training und Schule ließen sich gut verbinden, auch international verlief die Karriere erfolgreich. Nach neun Jahren war aus Zeitmangel Schluss, heute ist UljanaFigura staatlich geprüfte Schwimmtrainerin.



Die Zeit fehlt auch für Besuche in der Heimat. 2019 wollen die Zwillingsschwestern wieder in die Ukraine fahren. Dann wird es 12 Jahre her sein, dass sie dort waren. Ihr Vater lebt noch dort, die Eltern sind getrennt. Alle zwei Jahre kommt er auf Besuch nach Österreich. Heimweh verspürte Uljana Figura eigentlich nie: „Ich hatte von Anfang an keine Zeit nachzudenken. Hier in Österreich war alles neu für uns – die Schule, die Sprache, die Menschen.“



Dennoch sei bei jedem Besuch in der Heimat der Abschied schwer gefallen. Ukrainisch hat sie mittlerweile fast schon verlernt: „Unsere Mutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns integrieren und Deutsch sprechen.“

Die Ukraine und ...

… das Essen: Nationalspeisen sind Borsch (Rote-Rüben-Suppe mit Rindfleisch) und mit Erdäpfeln gefüllte Teigtaschen. „Ich liebe die ukrainische Küche. Ab und zu kocht Mama diese Sachen.“

… die Landschaft: Das Haus, in dem die ukrainische Familie lebte,war eine Stunde von Lemberg entfernt. Rundherum gab es viele Felder und einen kleinen Fluss. Es gab wenig hohe Gebäude, viele der Häuserwaren unvollendet.

… die Geschichte: Die Ukraine ist seit 1991, der Auflösung der Sowjetunion, unabhängig.