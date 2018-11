Als Uta Weber-Grüner vor 30 Jahren von Berlin nach Österreich kam, musste sie sich erst die Feinheiten der österreichischen Sprache zu eigen machen. Deutsch alleine reicht nicht, um zu verstehen und dazuzugehören: „Die Geschichte und die Mentalität müssen begriffen und geliebt werden. Es ist nicht alles so lieb gemeint, wie es ausgesprochen wird.“ Heute kann sie mit dem österreichischen Schmäh gut umgehen. Ihre direkte und geradlinige Art hat sie sich dennoch erhalten: „Der Berliner trägt das Herz auf der Schnauze. Man muss dabei jedoch aufpassen, dass man nicht als Besserwisser rüber kommt“, so Uta Weber-Grüner.



Feingefühl im Umgang mit Menschen bringt auch ihr Beruf – oder vielmehr ihre Berufung – als Psychotherapeutin und Geschäftsführerin des Vereins Lichtblick mit sich. Als junge Ehefrau und Mutter machte sie selbst die leidvolle Erfahrung, aus einer schwierigen Beziehung nicht heraus zu können. Selbst konnte sie sich nicht helfen, also entschloss sie sich, anderen zu helfen und begann bei der Frauenberatungsstelle Wendepunkt.



Nach und nach erfuhr sie viel Solidarität und Unterstützung seitens der Stadt, allen voran Bürgermeisterin Traude Dierdorf. Nach sieben Jahren gelang es Uta Weber-Grüner, die Ehe zu beenden. Sie möchte Wiener Neustadt all das zurückgeben, was sie selbst bekommen hat. Mit viel Leidenschaft hilft sie ihren Klienten, aus schweren Lebenskrisen herauszukommen und die Freude am Leben zu finden. Dabei kommt ihr zugute, dass Berliner lebenslustige und mit viel Toleranz gesegnete Menschen sind: Jeder soll nach seiner Fasson und nach seinem Geschmack sein, solange es den anderen nicht schade.

Psychothriller lesen zum Entspannen

Ausgleich zu ihrer Arbeit und den damit verbundenen intensiven Gesprächen findet sie beim Lesen von Psychothriller. „Ich habe viele Jahre als Therapeutin im Gefängnis gearbeitet. Es ist mir wichtig, zu verstehen, warum jemand zum Täter wird“, verrät die jung gebliebene Psychotherapeutin. Für den Krimi-Schriftsteller Andreas Gruber aus dem Triestingtal ist sie eine Art Muse.



Absolute Ruhe und die Einfachheit der Natur genießt sie, wenn sie mit ihrem Mann, SPÖ-Stadtrat Martin Weber, durchs ionische Meer segelt. Ihre Tochter Marie Grüner – ebenfalls Gemeinderätin – brachte sie zum Sporteln. Und mit ihrem 17 Jahre alten Hund spaziert sie gerne durch die Fischelkolonie. Nach Berlin fährt Uta Weber-Grüner nur mehr zwei Mal im Jahr. Dann besucht sie ihren Vater und eine Freundin aus Kindertagen. An Wiener Neustadt, das so groß wie ein Berliner Bezirk ist, schätzt sie die Lebensqualität. Die Bildungsmöglichkeiten sind hoch, es ist gemütlich und sauber.



Ihre Kindheit im Osten Berlins, der ehemaligen DDR, hat sie in guter Erinnerung. Als einzige Tochter von zwei Akademikern mit guten Jobs im Verkehrsministerium und an der Akademie der Wissenschaft war vieles möglich – auch zwei Urlaube pro Jahr in Polen, Bulgarien oder Tschechien. Schwierig wurde es, als sie aufs Gymnasium gehen und danach studieren wollte. Arbeiterkinder wurden bevorzugt. Aber Uta Weber-Grüner schaffte es. Dass Bildung wertvoll ist, gibt sie auch ihren Kindern weiter: Tochter Marie (28) absolviert das dritte Studium, Sohn Georg (29) ist Professor für Physik und Informatik an der Zehnergasse.