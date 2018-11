Auch wenn Vera Penz aus Argentinien kommt, so sind ihre Wurzeln doch in Europa. Ihre Großeltern – sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits – wanderten in den 1920er-Jahren aus Deutschland und Österreich aus. Bei ihnen spürte sie ganz deutlich das Heimatgefühl und die Sehnsucht nach den Geburtsländern. Sie wuchs zweisprachig – Deutsch und Spanisch – auf und schlug die Laufbahn einer Lehrerin ein. Vera Penz spezialisierte sich auch auf Deutsch als Fremdsprache. Ihr Mann wollte gerne Deutsch lernen und verliebte sich dabei in die Lehrerin.



Gemeinsam entschieden sie sich, 2001 auszuwandern. Die beiden Töchter waren noch klein, die Situation in Argentinien wurde immer unsicherer. Ein Jobwechsel ihres Mannes – er ist im Informatik-Bereich tätig – ermöglichte den Umzug nach Bayern. Doch es klappte nicht, nach drei Jahren ging die junge Familie wieder zurück nach Argentinien.

Der Wunsch auszuwandern und die Sehnsucht nach den Wurzeln blieb bei Vera Penz jedoch immer bestehen. Ein einschneidendes Erlebnis war schließlich dafür ausschlaggebend, dass sie Argentinien 2007 erneut verließen. In Österreich fanden sie eine neue Heimat. Die beiden Töchter, damals acht und elf Jahre alt, konnten nahtlos die Schule besuchen. Ihr Vorteil war, dass sie so wie ihre Eltern Deutsch sprachen.



„An der Volkshochschule Wiener Neustadt habe ich dann die Möglichkeit bekommen, wieder zu unterrichten. Für diese Chance bin ich sehr dankbarl. Ich fühle mich sehr wohl“, schildert Vera Penz. Mittlerweile unterrichtet sie seit zehn Jahren Spanisch. Zwei Kursteilnehmer sind ihr von Anfang an treu. Zum Semesterabschluss geht es aus Mangel eines spanischen Lokals immer zum Italiener.

Auch wenn die Argentinierin früher Kinder unterrichtet hat, so ist sie heute nur mehr in der Erwachsenenbildung tätig. Für die Diakonie bringt sie in St. Pölten Flüchtlingen Deutsch bei. Wiener Neustadt hat Vera Penz von Anfang an gefallen. Besonders mochte sie das Somerkino am Hauptplatz. Nach Argentinien kommt sie nur mehr selten: „Es ist nicht so, dass du einfach in den Bus einsteigst und hinfährst.“ Nach dem Tod ihres Vaters zog ihre 75-jährige Mutter vor zwei Jahren zu ihr nach Österreich. Und auch der Bruder ist nicht weit entfernt: er lebt in Hamburg.

Argentinien und ...

… Mate: Mate-Tee wird in Argentinien den ganzen Tag über getrunken. Dafür nimmt man sein eigenes Mate-Gefäß, füllt es mit Teeblättern und gießt es mit nicht kochendem Wasser auf. Für unterwegs gibt es spezielle Thermoskannen. Mit einem Trinkhalm aus Metall wird das Mate-Gefäß in Freundesrunden von einem zum anderen weitergereicht.



... das Essen: Gegrilltes – und hier am liebsten Steaks – steht nicht nur sonntags sondern auch zu Weihnachten auf dem Speiseplan der Argentinier. Als Beilage gibt es nur Salat, denn: „Man kann nie genug Fleisch haben“, so Vera Penz.



... Mafalda: Die Comicfigur des argentinischen Zeichners Quino erschien zum 1. Mal 1964 als Comicstreifen in einer Zeitschrift.