Vesna Protzner bittet zum Kaffee in ihr „Therapie-Kammerl“, wie sie es nennt: Ins Hinterzimmer ihrer Second-Hand-Boutique „Diva“ in der Wiener Straße 58 würden die Menschen kommen, um zu plaudern, sagt sie. Der Kontakt, ist es auch, den sie an ihrem Geschäft so mag .



Im heutigen Bosnien geboren, lernte Vesna Protzner ihren heutigen Mann kennen, als sie einmal auf der Durchreise durch Österreich war. „Wir waren glücklich mit einer Fernbeziehung, als der Krieg ausgebrochen ist, wollte ich auch nur vorübergehend zu ihm nach Österreich kommen“, sagt Protzner. Sie ist geblieben – und nach 27 Jahren „schon lange hier zu Hause“. „Als ich hier hergekommen bin, konnte ich kein Wort Deutsch, nur Englisch“, erinnert sich Protzner, „Deutschkurs habe ich aber keinen besucht – ich habe die Sprache über viele Kontakte gelernt, und gemeinsam mit meinem Sohn.“ In Zagreb hatte Protzner Biochemie studiert – um in diesem Feld zu arbeiten, war die Sprachbarriere zu hoch. Sie heuerte bei der Caritas an – zunächst ehrenamtlich, dann Teilzeit im „Carla“, dem Caritas-Lager in der Wiener Straße. Als das Carla schloss, wagte sie vor zehn Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit.



Wie ist das Verhältnis zu ihrem Geburtsland? „Ich fahre gerne in die einzelnen Länder, habe auch überall Freunde. Aber mein Land, mein Jugoslawien, das gibt es nicht mehr.“

Das ehemalige Jugoslawien und ...

... die Vielfalt: „Ich habe gerne in einem Land mit so vielen verschiedenen Menschen gelebt“, sagt Vesna Protzner, „egal, woran jemand glaubt oder woher er kommt: Wir sind doch alle Menschen.“



... der Krieg: „Wir waren damals alle überrascht, keiner hat damit gerechnet, dass wirklich ein echter Krieg ausbricht. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, mein Land für immer zu verlassen.“