Mit seinen beiden Söhnen (vier und sechs Jahre alt) darf YuQiu Ying nicht Deutsch sprechen. Das hat ihm seine Frau wegen der Grammatik verboten. Beim NÖN-Interview spricht er nahezu fehlerfrei in der fremden Sprache. „Einen Deutschkurs habe ich nie besucht. Ich habe alles durch Bekannte und meine Arbeit gelernt“, berichtet Ying.



Gut zwanzig Jahre ist es her, dass er nach Österreich kam. Ein Cousin von ihm lebte in Leoben in der Steiermark. Seit 2004 arbeitet er im „Michita“ in der Neunkirchner Straße. Vier Jahre später zog er dann fix nach Wiener Neustadt – der Liebe wegen.



„Wir arbeiten immer, wenn es möglich ist“



Auch das Lokal konnte er übernehmen. Hier ist er fast immer anzutreffen, er arbeitet mit, wo er gebraucht wird. „Wir, Chinesen, sind sehr fleißig und arbeiten immer, wenn es eine Möglichkeit gibt“, erzählt YuQiu Ying. Es wäre für ihn nicht vorstellbar, nicht arbeiten zu gehen und sich auf die Mindestsicherung zu verlassen. Eine große Unterstützung sei auch die große Hilfsbereitschaft seiner Landsleute untereinander: „Chinesen helfen sich viel gegenseitig und sind immer füreinander da“, sagt er.

Geheiratet wurde mit 200 Gästen

Seine freie Zeit verbringt er mit seiner Familie: „Ich gehe gerne mit meinen Kindern spazieren – vom Zehnerviertel, wo wir wohnen, bis zum Hauptplatz und eine Runde im Akademiepark.“ Geheiratet haben er und seine Frau, sie ist ebenfalls aus China, 2011 in Wiener Neustadt. Nach der Trauung wurde groß mit 200 Gästen gefeiert.



In Wiener Neustadt fühlt er sich wie Zuhause, Heimweh hat er nicht mehr. Seine Mutter, heute 72, hat ihn bereits zwei Mal in Wiener Neustadt besucht. Diesen Sommer war die Familie in seiner Heimatstadt Qing Tiang - für chinesische Verhältnisse mit 200.000 Einwohner eine kleine Stadt. Die Umgebung sei schön: Es gibt viel Landwirtschaft, wenig Fabriken und keine Luftverschmutzungen.

Die Chinesen und ...

… Kampfsport: „Nicht jeder Chinese macht Kung Fu“, erklärt YuQiu Ying. Dieser Eindruck sei durch das Fernsehen vermittelt worden. In China gebe es auch nicht nur Shaolin-Mönche. Sein Bruder sei einfach Mönch.



... TCM: Die Traditionelle Chinesische Medizin wendet auch YuQiu an. Aber nur im kleinen Rahmen mit ihm bekannten Kräutern. Das war auch in seiner Kindheit so. Bei Bedarf müsse man zu einem TCM-Arzt gehen.