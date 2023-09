Wiener Neustädter HAK-Professor Hans-Jürgen Bauer auf großer Reise

Für Hans-Jürgen Bauer beginnt das neue Schuljahr an der Handelsakademie mit etwas Verspätung: Der HAK-Professor befindet sich – mit Ausnahme-Genehmigung des Landesschulrats für ein Monat unbezahlten Urlaub – noch bis Ende September auf Weltreise. „Ich habe heuer meinen 50er gefeiert und mir gedacht, ich bereise Ziele, die schon lange am Plan stehen“, sagt Bauer zur NÖN.

Nach dem Start in Brasilien („Dorthin gab's einen günstigen Flug“) ging es weiter in die USA. Mit Aufenthalten in Alaska und Hawaii machte Bauer eine besondere Sammlung komplett: „Das waren die letzten zwei Bundesstaaten, die mir in den USA noch gefehlt haben.“ Schon als Student verbrachte er ein halbes Jahr in Amerika.

Zwischenstopp in Alaska. Foto: privat

Weiter ging's nach Neuseeland, aktuell ist der Jubilar in Australien unterwegs, ehe es über Vietnam, Singapur und Südafrika zurück nach Wiener Neustadt geht. Am 30. September landet Bauer planmäßig – zwei Tage später soll er wieder in der Klasse stehen.

Einige seiner Reise-Erfahrungen wird er mit seinen Schülern teilen: „Ich unterrichte internationale Wirtschaft, deswegen habe ich auf meiner Reise Besuche bei österreichischen Handelsdelegierten organisiert, die mir einige Informationen über die Wirtschaft gegeben haben“, schildert Bauer. Im Austausch ging es auch um österreichische Firmen vor Ort, „Drohnen von Schiebel aus Wiener Neustadt werden beispielsweise in Australien bei der Marine für die Überwachung eingesetzt“.

HAK-Professor Hans-Jürgen Bauer und Karl Hartleb, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Sydney. Foto: privat

Zwei der drei Monate ist Bauer alleine unterwegs, im Mittelteil reiste seine Partnerin mit. „Alles ist unglaublich, es sind fast zu viele Eindrücke“, sagt Bauer. Tausende Kilometer im Auto zurückzulegen und jeden Tag etwas zu unternehmen, sei anstrengend, aber sehr schön: „Neuseeland war herrlich. Australien ist so skurril mit der Tierwelt, den Krokodilen, Kakadus und Kängurus.“ An den Linksverkehr in „Down Under“ hat er sich gewöhnt: „Mit dem Allrad habe ich im Outback auch Seitenstraßen ausprobiert.“