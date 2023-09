Badsanierer Bazuba eröffnete Schauraum in Wiener Neustadt

„Unsere Vision ist, dass sich jeder in seinem Badezimmer wohlfühlt“, so Firmenchef Constantin Zugmayer bei der Eröffnung. Daneben ist für den Familienbetrieb, der rund 150 Mitarbeiter in Österreich und Deutschland beschäftigt, auch der ökologische Gedanke wichtig: „Es ist nicht nötig, funktionierende Einrichtung herauszureißen, wenn man sie auch renovieren kann.“ Und dafür gibt es viele innovative Lösungen, die man sich im Schauraum ansehen kann.

Die Neustädter Filiale wird von Sohn Sebastian Zugmayer und Stephan Seper geleitet, die für 25 Mitarbeiter vor Ort verantwortlich sind. „Die Auftragslage hier in der Region ist gut und da lag es nahe, einen Schauraum zu eröffnen“, so Sebastian Zugmayer. „Dass das auch noch in der Innenstadt erfolgt, freut uns natürlich sehr“, so VP-Stadtrat Franz Piribauer, der die Eröffnung des Schauraumes übernahm.