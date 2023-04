Wiener Neustädter Waffenmuseum feierte Geburstag

Die „Feuerwerksmusik“ von Händel, gespielt vom 18 Musikern des „Bläserensembles Bucklige Welt“ und des „Hornensembles Wr. Neustadt“ auf den Mauern des Reckturms war der feierliche Auftakt zu dem Fest im „Privatmuseum Feuerwaffen einst und jetzt“ Mit zahlreichen Freunden und Ehrengästen feierte die Familie Karlik das 30-jährige Bestehen „ihres Reckturm-Museums“.

Tochter Doris Kornfeld erinnerte in ihrer Ansprache an die Anfänge der antiken Waffensammlung ihres Vaters, daheim im Wohnzimmer. „Den Geruch nach Waffenöl vergessen meine Mutter, ich und der Hund nie“. Sie betonte aber auch, dass ihre Vater, Josef Karlik, kein „Waffennarr“ ist, sondern ein Sammler, Historiker, Restaurator und Techniker. 1993 bekam Karlik den Schlüssel für den Reckturm und hat das baufällige Gebäude seither in rund 30.000 Arbeitsstunden und mit viel Liebe in ein wahres Schmuckstück verwandelt.

Karlik, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte, wurde für seinen Einsatz geehrt und mit viel Applaus bedacht. Nach einem Konzert der Bläserensembles in der hinteren Wehranlage lud die Familie Karlik zum gemütlichen Beisammensein. Josef Karlik war vom Konzert begeistert: „Das war das Größte in den 30 Jahren!“

Das Museum eröffnet am 1. Mai seine Saison.

