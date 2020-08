Am 27. September stehen der 1.000-Einwohner-Gemeinde Neuwahlen ins Haus. Bei den Kandidatenlisten, die dieser Tage eingereicht werden mussten, blieben die Überraschungen auf den ersten Rängen aus. Während die Volkspartei bereits vor etlichen Wochen bekanntgab, mit Martin Puchegger an erster Position ins Rennen ziehen zu wollen, geht für die SPÖ – wie erwartet – die amtierende Ortschefin Sylvia Blank ins Rennen. Wahlziel verfolgen beide Fraktionen dasselbe: Die Mehrheit im Gemeinderat und damit den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellen.

SPÖ: ,,Möchte ein klares Mandat!"

SPÖ-Spitzenkandidatin Sylvia Blank tritt an, „um ein klares Mandat zu erhalten, um in den kommenden fünf Jahren für meine Heimatgemeinde arbeiten zu dürfen“, erklärt sie gegenüber NÖN.at. Thematisch will Blank etwa auf stärkere Bürgerbeteiligung setzen. „Mitreden und mitgestalten ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt in meiner Arbeit als Bürgermeisterin. Nur im direkten Austausch mit allen Bürgerinnen und Bürgern kann es gelingen, dass unser gemeinsamer Lebensraum auch in Zukunft ein lebens- und liebenswerter Ort bleibt.“ Abseits dessen nennt die Ortschefin Bildung, Verkehr und Umwelt als wichtige Themenbereiche. Bei Gesprächen mit Bürgern sei auch immer wieder der Wunsch nach einem Veranstaltungsraum geäußert worden, so Blank.

Personell gibt es etliche neue Kandidaten auf der Liste – unter den ersten 20 sind etwa Sonja Jaroly, Daniel Baumgartner, Marianne Landa, Sven Höller oder Katrin Spitzer neu im Team. Hinter Blank kandidieren auf den Plätzen zwei und drei Johann Baumgartner sowie die amtierende Vizebürgermeisterin Brigitte Linzer.



ÖVP: ,,Chance auf Platz eins ist da!"

Bei der ÖVP ist man davon überzeugt, eine Chance auf Platz eins zu haben. Auf dem Stimmzettel steht dabei nicht die Volkspartei, sondern „Miteinander Hochwolkersdorf – Volkspartei & Unabhängige“. So will man über die ÖVP-Klientel hinaus nach Stimmen fischen – etwa von der Liste „Zukunft Hochwolkersdorf“ rund um Kurzzeit-Bürgermeister Erwin Karner, die diesmal ja nicht mehr zur Wahl antritt. „Es gibt vier Mandate der Liste, die ‚schweben‘ - wir hoffen, dass wir diese abfangen können“, so Parteiobmann Johannes Münz, der seiner Liste attestiert, das bessere Programm zu haben und außerdem meint, dass man „ehrlicher“ sei als die SPÖ: „Wir haben keine Spielchen gespielt!“ Versuchen will man außerdem, einige der über 200 Vorzugsstimmen der früheren SPÖ-Bürgermeisterin Waltraud Gruber, die nach der Wahl ihren

Rücktritt erklärte, zu holen.

Hinter Spitzenkandidat Martin Puchegger, der auch Bauernratsobmann ist, finden sich auf den weiteren Plätzen die früheren Gemeinderäte Bianca Fürst, Gunter Linhart und Maurus Wedl junior. Insgesamt stehen 30 Kandidaten auf der ÖVP-Liste.

