Betrug nach Commerzialbank-Crash? Wieder Schuldspruch

41 Sparbücher hatte die Familie besessen, als Mitte Juli 2020 die Commerzialbank geschlossen wurde.

16 Sparbücher legten die 62-jährige Familienvater, seine 58-jährige Frau und der 30-jährige Sohn selbst bei der Einlagensicherung vor. Jeweils rund 100.000 Euro wurden ausbezahlt. Mit 100.000 Euro ist die Einlagensicherung pro Person limitiert.

340.000 Euro sollen sich noch auf den anderen Sparbüchern befunden haben. Die Cousine der 58-Jährigen, deren Tochter und drei „gute Bekannte“ bekamen die restlichen 25 Sparbüchern samt Losungswörtern. Sie holten bei der Einlagensicherung die Sparguthaben zurück.

Floss das Geld zur Familie zurück?

Später führte die Einlagensicherung Überprüfungen durch und stellte Ungereimtheiten fest. Untersuchungen gegen die Familie und die fünf Frauen wurden eingeleitet, die in dem Verdacht mündeten, dass das Geld nach dem Einlösen der 25 Sparbücher zu der Familie zurückgeflossen sei.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen schweren Betrugs.

Im ersten Rechtsgang im Frühjahr 2022 bekannten sich alle acht Angeklagten nicht schuldig.

Das Geld sei bei den Helferinnen verblieben. Nur einen Betrag von 81.000 Euro habe man erhalten, nämlich von der 45-jährigen Nachbarin, die einige Tage nach der Auszahlung der Einlagensicherung einen entsprechenden Betrag auf das Konto des Familienvaters, der zugleich ein Unternehmen führt, überwiesen hatte. Dabei habe es sich, so die 57-Jährige, um eine Rückzahlung eines Darlehens gehandelt, das man der Nachbarin früher gewährt habe.

Im ersten Rechtsgang verurteilt

Im ersten Rechtsgang wurden die Familie und die fünf Beteiligten schuldig gesprochen und zu bedingten Haftstrafen von 21 Monaten (die drei Familienmitglieder) bzw. acht Monaten (die fünf beteiligten Frauen) verurteilt.

„Der Senat kam zu der Erkenntnis, dass keine Schenkung vorlag, sondern die Sparbücher nur zum Schein übergeben worden”, begründete Richterin Doris Halper-Praunias im April 2022 das Urteil.

Von vornherein sei ausgemacht gewesen, dass das Geld an die Familie zurückfließen werde. „Darin liegen die Täuschung und der Betrug“, so die Richterin damals.

Die Anwälte der acht Angeklagten legten gegen dieses Urteil volle Berufung ein.

Neuerlich auf der Anklagebank

Im Juni 2023 saßen die acht Beschuldigten neuerlich auf der Anklagebank. „Da gibt es keine Täuschung! Objektiv keinen Betrug“, beantragte Verteidiger Klaus Ainedter wiederum einen Freispruch.

Über den Ablauf der Übergabe der Sparbücher schwiegen die Beteiligten. Aus rechtlichen Gründen durften Commerzialbank-Sparbücher nur dann bei der Einlagensicherung vorgelegt werden, wenn sie vor Schließung der Bank im Besitz der Überbringer waren.

„Wer wem was wann wo warum übergeben hat, werden Sie nicht hören“, hatte Ainedter bereits im Juni angekündigt.

Heikles telefonisches Geständnis

Der ermittelnde Kriminalbeamte berichtete, dass eine der Angeklagten am Telefon zugegeben habe, dass sie das Geld auf Bitte der Familie aus der Buckligen Welt behoben und an die Familie zurückgegeben habe.

Diese Aussage wurde von Verteidiger Ainedter in Zweifel gezogen. Er bezweifelte, dass die Frau damals korrekt über ihre Rechte aufgeklärt worden sei.

Der Kriminalbeamte wurde am bislang letzten Prozesstag, am 4. Oktober 2023, neuerlich befragt. Er habe damals einen „Verständigungszettel, die Ladung und die Rechtsbelehrung“ in den Postkasten der nicht zuhause anwesenden Frau geworfen. Als sie ihn dann angerufen habe, habe er gefragt, ob sie „die Ladung und die Rechtsbelehrung gelesen hat“, so der Kriminalbeamte. „Worauf sie meiner Erinnerung nach mit Ja antwortete.“

„Die Belehrung war nicht dabei“, behauptete die 31-jährige Angeklagte. Über das Gespräch mit dem Ermittler wollte sie vor Gericht nichts sagen. „Sie sagen damit, dass der Inspektor mehrfach falsch ausgesagt hat“, ermahnte Richterin Karin Knöchl die Frau und wies sie auf den Sachverhalt der Verleumdung hin.

Sie habe „nichts Schlechtes machen wollen“, sagte die Frau noch.

ESA-Mitarbeiter wurde befragt

Befragt wurde auch ein weiteres Mal ein leitender Mitarbeiter der Einlagensicherung Austria (ESA). Die Richterin fragte ihn, wie die ESA vorgegangen wäre, wenn die Familie die Sparbücher erst nach der Schließung der Bank übergeben hätte und dies bei der Vorlage der Sparbücher bekannt gewesen wäre. „Dann hätten wir sie nicht entschädigt“, sagte der Jurist. „Das Geld war nicht von der Commerzialbank sondern aus einem Fonds, der von allen österreichischen Banken gespeist wird.“

Im Gerichtssaal vorgespielt wurde ein Interview, das der ESA-Mitarbeiter im Juli 2020 dem ORF gegeben hatte. Damals stürmten Kunden die Beratungsstellen der Einlagensicherung, um nach dem Bank-Crash ihr erspartes und bei der Commerzialbank angelegtes Geld ausbezahlt zu bekommen.

In dem Interview war es auch um ein Aufteilen von Sparbüchern gegangen. „Diese Frage wurde von Tag 1 nach der Schließung der Commerzialbank an gestellt“, sagte der ESA-Mitarbeiter. „Viele Familien hatten mehrere Sparbücher, die zum Teil für die Kinder angelegt worden waren. Da war die richtige Aussage, wenn es für den Sohn gewidmet war, hatte der Sohn einen Entschädigungsanspruch.“ Das sei aber nur auf die engste Familie bezogen gewesen.

Verteidiger beantragten Freisprüche

Nach mehrstündigen Zeugeneinvernahmen und Beratungen war das Betrugsverfahren im zweiten Rechtsgang zu Ende. Die Verteidiger beantragten Freisprüche, die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung.

Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Karin Knöchl fällte neuerlich einen Schuldspruch wegen schweren Betrugs: Die drei Familienmitglieder aus der Buckligen Welt wurden zu jeweils 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, das sind drei Monate weniger als beim ersten Urteil. Die fünf Frauen, die die 25 Sparbücher eingelöst hatten, wurden zu jeweils sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, das sind um zwei Monate weniger als im ersten Rechtsgang.

Die Verteidiger meldeten sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen das Strafausmaß an, seitens der Staatsanwaltschaft gab es keine Erklärung. Somit geht der Fall in eine dritte Runde.