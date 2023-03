„MR Sonnhof“ jetzt auch in Wiener Neustadt

Nach neun Jahren MR Sonnhof in Lanzenkirchen, erfolgte jetzt die Expansion vom Land in die Stadt. „Da die Anfragen nach MRT-Untersuchungen in den letzten beiden Jahren enorm zugenommen haben und wir ebenfalls schon bis zu einer Woche Wartezeit hatten, habe ich mich entschlossen, MR Sonnhof um einen Standort zu erweitern“, so Pamela Zezula-Dettmann. Die neue Ordination befindet sich in der zukünftigen medizinischen Ecke der Civitas Nova gegenüber dem entstehenden Ärztezentrum in der Johannes Gutenberg Straße 5.

„Natürlich bleibt auch der Standort in Lanzenkirchen bestehen“, betont Pamela Zezula-Dettmann, „von jeder Ordination aus kann man online Termine für die andere einteilen, wir sind über eine Telefonnummer erreichbar, nutzen ein Archiv und die Radiologen können von Lanzenkirchen aus für Wiener Neustadt befunden und umgekehrt.“

Weiters wird mit einer teleradiologischen Einrichtung (Lifetec) zusammengearbeitet. „Patienten werden bei uns wie gewohnt untersucht, die MR-Bilder gehen an Lifetec, welche einen großen Pool an Radiologen in ganz Österreich beschäftigt und wir bekommen über eine gesicherte Leitung die fertigen Befunde zurückgesandt. Der Patient kann sich binnen 24 Stunden den Befund online über ein Portal abrufen und sich dort auch die Bilder ansehen. Sobald ein Radiologe vor Ort ist, kann der Befund mitgenommen und auf Wunsch auch besprochen werden“, so Pamela Zezula-Dettmann.

Untersuchungen gibt es bei dem Privatanbieter ab 215 Euro, es erfolgt keine Tarifückerstattung über die Krankenkassen. Als Hauptradiologe in Wiener Neustadt agiert Steffen Kühn, Georg Santha bleibt in Lanzenkirchen.

