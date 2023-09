Plus bei der Zahl der Nächtigungen in Wiener Neustadt

Im ersten Halbjahr wurden in der Stadt gut 85.000 Nächtigungen verzeichnet – ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und auch 7,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019, dem Jahr der Landesausstellung. „Es freut uns sehr, dass die zahlreichen Veranstaltungen in Wiener Neustadt von vielen Menschen, auch weit über die Stadtgrenzen hinaus, angenommen und zahlreich besucht wurden. Wir sorgen durch unser breites Angebot, dass für jeden etwas dabei ist. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen der Nächtigungen bei unseren Unterkunftsbetrieben wider“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Tourismusstadtrat Franz Piribauer (beide ÖVP).