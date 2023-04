Zwischenfall in Werkstatt Akku von Elektromotorrad entzündete sich: Feuerwehrmann verletzt

Das brennende Motorrad in der Werkstätte. Foto: Presse FF WRN

B eherztes Eingreifen von Werkstättenmitarbeitern sowie das rasche Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt verhinderten am Mittwochabend einen Werkstättenbrand in Wiener Neustadt. Ein Elektromotorrad begann während des Ladevorgangs in der der Halle plötzlich zu brennen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.