Nachhilfelehrer vergriff sich an Schülern: Anzeige erst nach 20 Jahren

Von 2002 bis 2008 nutzte ein Mann aus dem Ybbstal seine Autorität als Nachhilfelehrer aus und vergriff sich an drei seiner Schüler. Die Opfer waren damals zwischen 11 und 15 Jahre alt und trauten sich erst vor Kurzen als erwachsene Männer zur Polizei zu gehen. Dort schilderten sie, wie der Angeklagte sie jahrelang nach ihren Nachhilfestunden sexuell belästigt und missbraucht hatte.

Während der Ermittlungen soll sich der 57-Jähriger zuerst nicht geständig gezeigt haben, letztendlich bekannte er aber seine Schuld. Er gab jedoch an, dass er sich an Details nicht erinnern könne. Die Richterin verurteilte den Angeklagten zu 20 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 7.200 Euro. Außerdem muss er an seine Opfer 1.000, 3.240 und 2.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Zusätzlich wurde ihm ein Kontaktverbot zu den Opfern, Bewährungshilfe und eine Weisung zur Psychotherapie erteilt.

Die Richterin betonte beim Urteil: „Es geht darum, dass andere Personen nicht wieder Opfer werden“. Auch die Betroffenen sollen sich entschieden haben, Anzeige zu erstatten, weil sie andere Kinder schützen wollten. Der Angeklagte ist nicht mehr im Ybbstal wohnhaft. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.