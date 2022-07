Hochsommer im Ybbstal

Werbung

In der letzten Woche kletterten die Temperaturen im Ybbstal mehrere Tage in Folge auf über 30 Grad.

Eine beliebte Option bei solch hochsommerlichem Wetter ist es, Abkühlung im nächsten Bad oder Fluss zu suchen. Die Ybbstaler Bäder freuen sich über einen regen Zulauf an Badenden. So zählt man im Freibad Böhlerwerk derzeit wochentags 250 bis 300 Besucherinnen und Besucher, an den Wochenenden etwa doppelt so viele. Das Ybbsitzer Freibad besuchten im Laufe der letzten Woche insgesamt 2.328 Personen und das Parkbad Waidofen verzeichnete im Juli um 50 Prozent mehr Badende als im Juli des Vorjahres.

„Umso höher die Temperaturen, umso besser ist das besondere Abkühlungserlebnis im Parkbad in Waidhofen“, ist Waidhofens Bademeister Arnold Wagner überzeugt. „Vor dem Sprung ins kühle Becken empfehle ich bei so hohen Temperaturen dringend, den Körper mit der Dusche vorzukühlen – ansonsten kann es zum Hitzeschlag kommen. Und außerhalb des Parkbads hilft eines besonders: die herrliche Eisvielfalt in unserer Innenstadt zu genießen.“

Einer der Verantwortlichen für diese Eisvielfalt ist Konditormeister Thomas Piaty. Er zeigt sich von den sommerlichen Temperaturen begeistert: „Das Wetter spielt uns in die Hände. Es sind sehr viele Leute in Waidhofen, auch Fremde. Wir haben immer 16 verschiedene Sorten Tüteneis, die alle im Haus selbst produziert werden, und bieten auch ein gekühltes Kaffeestüberl, wenn es draußen zu heiß wird. Wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass die Saison so weitergeht!“ Aus medizinischer Sicht sollte man bei solch hohen Temperaturen einige Dinge beachten, wie Martina Reingruber, Fachärztin für Innere Medizin, erklärt: „Ein Hauptaugenmerk gilt bekanntermaßen der Flüssigkeitsbilanz und dem Elektrolythaushalt. An sehr heißen Sommertagen sollen schattige und kühle Plätze aufgesucht werden und speziell für ältere Menschen ist es wichtig, die Kleidung den Temperaturen anzupassen und körperliche Anstrengung zu vermeiden.“

