Über den Holzbau-Spezialisten Holzco ist am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen sind 32 Mitarbeiter und über 180 Gläubiger. Aktiva von 520.000 Euro stehen Passiva von 1,65 Mio. Euro gegenüber, berichteten AKV und Creditreform am Freitag. Die Firma mit Sitz in Hollenstein (Bezirk Amstetten) hat zuletzt u.a. das Dach des Wiener Stephansdoms saniert.

Die im Februar 2016 gegründete Holzco GmbH hatte die in den Konkurs geschlitterte Hollensteiner Traditionszimmerei Forstenlechner übernommen, hieß es von Creditreform. Das Ybbstaler Unternehmen ist in Holzbau, Montage und Servicierung tätig. Ob eine Fortführung geplant ist, sei derzeit noch unbekannt, berichtete AKV.

Zur Masseverwalterin wurde Rechtsanwältin Christine Riess bestellt. Forderungen können bis 5. Februar 2019 angemeldet werden, die erste Gläubigerversammlung ist für 19. Februar geplant.