Kletterhalle Gaflenz: Hoffnung auf Normalität

Seit letztem Samstag gilt auch bei Sportstätten wieder die 3G-Regel, bis die Zutrittsbeschränkungen am 5. März gänzlich fallen sollen. Stefanie Steinparzer, Geschäftsführerin der Kletterhalle 6a, meint dazu: „Wir begrüßen die Öffnung grundsätzlich, da wir doch auch viele Stammkunden verloren haben. In der Kletterszene gibt es auch viele Impfverweigerer.“ Auch der ehemalige Geschäftsführer und Steinparzers Vater Franz Pichler bestätigt diesen Eindruck: „Die Spaltung der Gesellschaft hat man auch hier gemerkt. Es gab aber auch viele Kunden, die sehr geschätzt haben, dass wir streng kontrolliert haben. Wir hoffen jetzt auf eine komplette Normalisierung, dass Klettern ohne Maske und gemütliches Zusammensitzen in der Gastro wieder möglich ist.“

Aufholbedarf beim Kletternachwuchs

Im Vorjahr war die Kletterhalle 6a Austragungsort von Austria- und Europacup, heuer will man den Fokus verstärkt auf regionale Veranstaltungen und Kinderbewerbe legen. „In dem Bereich gibt es auf jeden Fall Aufholbedarf, das sehe ich als Landestrainerin täglich selbst“, erklärt Steinparzer. Am 7. Mai findet bereits der nächste Wettkampf, ein vereinsoffener Kindernachwuchsbewerb statt. „Die Hoffnung für die nächsten Monate ist, dass sich das Infektionsgeschehen beruhigt“, meint die Geschäftsführerin. „Wir werden weiterhin Desinfektionsspender aufstellen, auf die Möglichkeit der Maske hinweisen und ansonsten den Hausverstand in den Fokus rücken.“ Franz Pichler fügt hinzu: „Der ganz große Wunsch ist, dass in der kommenden Wintersaison Corona keine Rolle mehr spielt.“ Zukünftige Termine sind unter www.kletterhalle6a.at zu finden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden