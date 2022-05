Bläserklasse sichert Zukunft des Musikvereins Ybbsitz

Werbung Karriere als Fachkraft Anzeige Spezialist für die Weichen dieser Welt

Gegründet wurde der Musikverein Ybbsitz 1890 zur Umrahmung der örtlichen Feste und Feierlichkeiten und zählte im ersten Jahr bereits fünfzehn Mitglieder. Heute besteht der Verein aus 82 aktiven Mitgliedern und kann auf eine lange Tradition zurückblicken. War es in den Kriegs- und Zwischenkriegsjahren oft schwierig, den Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten, so ging es nach dem Zweiten Weltkrieg ständig bergauf. Mit Unterstützung der Gemeinde wurden Instrumente angeschafft und das musikalische Niveau und die Mitgliederzahl stiegen stetig. Im Jahr 1980 anlässlich 800 Jahre Pfarre und 500 Jahre Markterhebung wurde erstmals ein Neujahrskonzert aufgeführt. Bis ins Jahr 2020 konnte es ohne Unterbrechung jedes Jahr durchgeführt werden und bildete zugleich einen musikalischen Höhepunkt im Vereinsjahr. Leider konnte aufgrund der Pandemie 2021 und 2022 kein Neujahrskonzert veranstaltet werden.

Innovatives Förderprojekt für die nächste Generation

Um den Nachwuchs in der Kapelle sicherzustellen, wurden 2002 gemeinsam mit der Marktgemeinde Ybbsitz für eine ganze Schulklasse Blasinstrumente angeschafft und mit der Volksschule Ybbsitz wurde das Projekt „Bläserklasse“ gestartet. Bei diesem Projekt beginnen die Schüler einer Klasse in der dritten Schulstufe mit Unterstützung der Musikschule gleichzeitig die verschiedenen Blasinstrumente zu spielen. Da der Proberaum in der Hauptschule zu klein wurde, begann man unter Obmann Johann Heigl mit Unterstützung der Marktgemeinde, der Ybbsitzer Wirtschaftstreibenden und der Bevölkerung ein neues Musikheim zu bauen, welches 2011 bezogen werden konnte.

Der Musikverein Ybbsitz umrahmt die kirchlichen und örtlichen Feierlichkeiten sowie Veranstaltungen der Ybbsitzer Vereine. Konzertfahrten führten die Kapelle auch ins Ausland, heuer ist ein Besuch beim Musikverein Seis am Schlern in Südtirol geplant. An Konzert- und Marschmusikwertungen nimmt der Musikverein Ybbsitz immer wieder erfolgreich teil. Das Fest zum 130-jährigen Bestehen musste Pandemie-bedingt abgesagt werden, umso größer ist die Vorfreude auf das Musikfest mit Marschmusikbewertung, das von 7. bis 9. Juli 2023 stattfinden soll.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.