Lebendige Tradition bei der Trachtenmusikkapelle St. Leonhard am Walde

Wenn die Trachtenmusikkapelle St. Leonhard am Walde ein Jubiläum feiert, dann hat das weniger mit einem historisch eindeutig festgelegten Datum zu tun als mit einer groben Schätzung: Man weiß nämlich nicht genau, ab wann es eine Musikkapelle in St. Leonhard gab. Sie könnte aufgrund verschiedener Jubiläen bereits 1890 oder 1893 gegründet worden sein, doch es lässt sich fix sagen, dass es spätestens 1897 eine Gruppe von Leonharder und Windhager Musikanten gab, die miteinander musizierte.

Diese Kapelle gestaltete auch noch in der Zeit um den Ersten Weltkrieg die diversen Feste, die ein Dorfleben mit sich bringt. Mit dem Zweiten Weltkrieg fanden diese musikalischen Unterhaltungen aber ein Ende, denn die Trachtenmusikkapelle wurde aufgelöst – es mussten einfach zu viele der Musiker in den Krieg einrücken. Zum Glück gab es in St. Leonhard bald wieder etwas zu hören, denn 1946 wurde die Kapelle wiederbelebt und 1973 ein Musikverein gegründet, was mit einem großen Musikfest gefeiert wurde. 1985 wurde nach langjährigen Bemühungen das Musikheim im alten Schulgebäude eröffnet, in den Jahren 2000–2001 erfolgte der Umbau.

Unverzichtbarer Teil der Dorfgemeinschaft

Die Musikkapelle war nach der Neugründung sehr aktiv und nahm an vielen Marschmusik- und auch Konzertbewertungen teil. Diese bereits unter Kapellmeister Johann König jun. begonnene Tradition wurde ab 1983 unter Leopold Reitbauer fortgesetzt. Dieser übergab 1996 den Taktstock an Markus Krenn, der ihn 2009 an Josef Frühwald weiterreichte. Seit 2018 ist Sebastian Heigl nun Kapellmeister und hinterließ mit einem unvergessenen Auftritt auf der „Wiener Wiesn“ bereits bleibenden Eindruck. Aber auch sonst ist die Musikkapelle ein unverzichtbarer Teil der Dorfgemeinschaft. Egal, ob Erstkommunion, Erntedank oder Hochzeit – die Musikkapelle ist immer mit dabei. Das gilt seit Neuestem ganz besonders auch für die Volksschule, denn seit dem Vorjahr existiert das Projekt „Klasse(n)Musi“, wobei die Schülerinnen und Schüler in Kooperation zwischen Volksschule, der Trachtenmusikkapelle und der Musikschule Waidhofen/Ybbstal ein Instrument lernen können.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.