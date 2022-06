Musikverein Hollenstein freut sich über engagierte Jugend

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

Der Musikverein Hollenstein gehört zu den ältesten Musikkapellen Österreichs. Bereits im Jahr 1821 schlossen sich die ersten Hollensteiner zusammen, um gemeinsam zu musizieren.

Seit mehr als 200 Jahren beglückt der Musikverein die Hollensteinerinnen und Hollensteiner nun mit seinen Klängen – aber auch über die Orts- und sogar Staatsgrenze hinaus wird regelmäßig gespielt. Neben Frühschoppen in den Nachbargemeinden und regelmäßigen Ausrückungen an kirchlichen Feiertagen darf der Musikverein in seinem 200-jährigen Bestehen bereits auf viele Höhepunkte zurückblicken. Dazu zählt etwa die Teilnahme an der Musikschau der Nationen in Bremen in den Jahren 1984 und 2022 oder das Mitwirken bei der 800-Jahr-Feier der dem Musikverein eng verbundenen Gemeinde Mönchhof im Burgenland.

Seit einigen Jahren finden die wöchentlichen Proben des Musikvereins im neu sanierten Musikheim im Herzen Hollensteins statt. Wenn der Verein auch eine altersübergreifende Gemeinschaft ist: Ein Raum im Musikheim ist ausschließlich der jüngeren Musikgeneration vorbehalten: Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker des Vereins haben es sich hier ganz nach ihren eigenen Vorstellungen eingerichtet und verbringen die Probenpausen meist in ihrem kleinen Refugium.

Begabter Vereinsnachwuchs bringt frischen Schwung

Der Nachwuchs ist sicherlich eine der Besonderheiten des Musikvereins Hollenstein. Schließlich ist die Jugendgruppe Dorfblech den altbewährten Gruppen MON – Männer ohne Nerven oder Hea Haufn schon dicht auf den Fersen, was musikalische Leistung und Engagement betrifft. Für begabte und engagierte Nachkommen ist somit ebenso gesorgt wie auch für einen besetzten Platz hinter dem Dirigierpult: Nach der 20-jährigen Kapellmeister-Ära von Helmut Sonnleithner übernahm im Jänner 2019 David Pöchlauer dessen Posten. Mit frischem Schwung schaffte es der Musikverein so auch durch die Pandemie – eine Härteprobe für einen Verein, der auf sozialen Kontakten basiert, die glücklicherweise mit Bravour gemeistert wurde.

So hat der Musikverein keinerlei Zukunftssorgen und kann hoffentlich noch 200 weitere Jahre sein alljährliches Weihnachtskonzert am 26. Dezember abhalten.

