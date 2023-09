Musikfest mit Bezirksweisenblasen in Böhlerwerk begeisterte

Der Samstagabend war den jüngeren Gästen gewidmet, ein Discoabend mit den Beat Broo’s war angesagt und lud zum Feiern und Tanzen ein.

Der feierliche Gottesdienst fand im Festzelt statt. Foto: Peter Zrelski

Der Sonntag als eigentlicher Festtag begann mit einem gut besuchten Gottesdienst im Festzelt, zelebriert von Diakon Thomas Resch. Die musikalische Gestaltung oblag der TMK Windhag, die mit ihren feierlichen Klängen die Messe zu einem bewegenden Moment werden ließ. Nach der Messe begrüßte Obmann Bernhard Henökl die zahlreich erschienenen Gäste, die sich als Gratulanten eingestellt hatten, allen voran Bürgermeister Thomas Raidl. Ein besonderes Geschenk überbrachten die Gemeinderäte Ulrike Neubauer und Helmut Novak namens der SPÖ Sonntagberg – eine riesige Geburtstagstorte, die vielen Besuchern als süßer Nachtisch munden sollte.

Zum anschließenden Frühschoppen präsentierte die TMK Windhag unter Thomas Maderthaner traditionelle Blasmusik in höchster Vollendung, die Stimmung unter den Besuchern war ausgezeichnet, das reichhaltige kulinarische Angebot und das gut funktionierende Service trugen wesentlich zum Wohlbefinden des Publikums bei.

Am Sonntagnachmittag fand das Bezirksweisenblasen statt, das die Werksmusik in Zusammenarbeit mit der Bezirksarbeitsgemeinschaft Amstetten des Blasmusikverbands ausgerichtet hatte. Dazu war im Freibad Böhlerwerk eine eigene Bühne errichtet worden, auf der 25 Bläserensembles in unterschiedlichsten Besetzungen auftraten und einen bunten Melodienstrauß alpenländischer Volksmusik den interessierten Zuhörern überreichten.

Zum Ausklang im Festzelt spielten die Kronwildkrainer auf und ließen mit ihren mitreißenden Oberkrainerklängen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.