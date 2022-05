Trachtenmusikkapelle St. Georgen/Klaus: Zentraler Teil des Dorflebens

Werbung

Die Wurzeln der Trachtenmusikkapelle St. Georgen in der Klaus lassen sich mehr als 150 Jahre zurückverfolgen, da aus dem Jahr 1865 Noten erhalten geblieben sind. Die erste Kapelle in St. Georgen wurde von Josef Schmitter gegründet und die „blinde Banda“ genannt, da Schmitter bereits im Kindesalter erblindet war.

1928 traten die Musikanten geschlossen der neu gegründeten freiwilligen Feuerwehr bei. Die Blasmusik nannte sich ab nun Feuerwehrmusik. Mit der Gründung des Musikunterstützungsvereins Ende 1953 begann der Verein die Form anzunehmen, in der er noch heute existiert. Auf die Initiative von Obmann Josef Grill sen. geht die Anschaffung einer Trachtenuniform (1974) und auch der Bau des Musikheims (1991) zurück. Sein Nachfolger Leopold Reisinger leitete den Verein von 2001 bis 2008, danach übernahm Josef Grill jun. als Obmann die Leitung der Kapelle.

In diese Zeit fällt auch die Namensänderung von Musikverein auf Trachtenmusikkapelle. 2016 wechselte die Vereinsleitung auf Irene Mayr. Dabei wurde der erfolgreiche Weg der Vorgänger fortgeführt, es konnten aber auch neue Akzente gesetzt werden, so zum Beispiel das Open-Air-Fest „Ohrenschmaus in St. Georgen/Klaus“, welches bei Blasmusikliebhabern in der Umgebung sehr beliebt ist.

Blasmusik hat hohen Stellenwert im Dorfleben

Hohes Niveau bei Konzertwertungen spiegeln auch die vielen Auszeichnungen wider, welche die Kapelle bereits erhielt. Als Highlight kann hierbei die Teilnahme an der Landeskonzertwertung 2012 herausgestrichen werden, bei der in Stufe C ein hervorragender dritter Preis erspielt werden konnte. Die Musikerinnen und Musiker erzielen aber auch regelmäßig Topleistungen bei Marschmusikbewertungen.

Der Höhepunkt war dabei sicher die Teilnahme am Bundesbewerb der Marschmusik „Musik in Bewegung“ 2016 in Salzburg, bei dem die Trachtenmusikkapelle als Vertreter Niederösterreichs mit einem vierten Rang ausgezeichnet wurde. Musik hat einen hohen Stellenwert im Vereins- und Dorfleben in St. Georgen. Die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle tragen mit Ihren Leistungen regelmäßig dazu bei, St. Georgen auch über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen.

