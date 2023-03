Festkonzert für Waidhofner Ehrenringträger

Ein Fest- und Jubiläumskonzert für Ehrenkapellmeister Hermann Maderthaner organisierte der Musikverein Windhag am Freitag im Plenkersaal Waidhofen. Unzählige Freunde sowie ehemalige Musikerinnen und Musiker folgten der Einladung, um ihrem Hermann zu diesem Festtag die Ehre zu erteilen.

Bereits mit zwei Jahren standen die Brüder Hermann (links) und Leopold (rechts) beim Besuch des damaligen Bundeskanzlers Leopold Figl auf der Bühne. Foto: Franz Wagner

Am Tag genau feierte Hermann Maderthaner sen. seinen 80. Geburtstag. Bürgermeister Werner Kramer ging in seinen Begrüßungsworten auf den großen Sohn der Stadt ein und gratulierte dem Waidhofner Ehrenringträger sehr herzlich mit einem Präsent und einem Blumenstrauß für Ehefrau Rosi, die einen wesentlichen Anteil an den vielen Erfolgen von Gatten Hermann hat.

Buch der Volkskultur NÖ wurde präsentiert

Auch die Volkskultur NÖ nützte den Anlass, um über diesen besonderen Musiker ein Buch mit dem Titel "Hermann Maderthaner - Bauer, Musiker, Komponist, Kapellmeister" herauszugeben. Redigiert wurde dieses einmalige Dokument von Walter Deutsch und Bernhard Gamsjäger. Deutsch, der in wenigen Tagen seinen 100. Geburtstag feiert, war in den Plenkersaal gekommen und plauderte gemeinsam mit Dorli Draxler, Manuela Göll, der neuen Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ, und Eva Markhauser mit dem Jubilar über die Entstehung des Buches. Hermann Maderthaner selbst erzählte in seiner schlicht bescheidenen Art und zum Teil mit sehr berührenden Worten über sein musikalisches Leben, vom ersten Auftritt als zweijähriger Bub gemeinsam mit seinem Bruder Leopold bis herauf in die Zeit als langjähriger Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Windhag.

Dorli Draxler, Walter Deutsch, Hermann und Rosi Maderthaner, Edgar Niemeczek, Eva Markhauser und Manuela Göll (von links) präsentierten das Buch "Hermann Maderthaner - Bauer Musiker Komponist Kapellmeister". Foto: Franz Wagner

Im ersten Teil des Konzertabends präsentierte sich die Trachtenmusikkapelle Windhag unter anderem mit Stücken, die aus der Feder des Komponisten Hermann Maderthaner stammen. "Älplerisch g´sungen - älplerisch g´spüt", ein Lieblingsstück von Hermann Maderthaner, dirigierte der Jubilar selbst und bewies damit, dass er das Dirigieren noch immer im Blut hat.

Über 40 Eigenkompositionen

Nach der Pause nahmen die Windhager Dorfmusikanten Aufstellung und spielten ebenfalls Stücke von Hermann Maderthaner, die allesamt wohlwollend klingen und auch dementsprechend interpretiert wurden. Das Singen war in der Stritzlöd immer präsent und die Geschwister Maderthaner, mit Rosi, Leopold und Hermann sen. gaben einige Lieder aus ihrem reichhaltigen Repertoire zum Besten. Aber nicht nur das Singen und Musizieren wurde dem Jubilar in die Wiege gelegt, auch das Komponieren wurde im Laufe der Jahre zu seinem Markenzeichen und so kann der Komponist Maderthaner bereits über 40 Kompositionen, sei es für Blasmusik und vor allem auch für die Jagdmusik, sein Eigen nennen.

Der Maderthaner Drei Gesang: Hermann, Rosi und Leopold Maderthaner (von links). Foto: Franz Wagner

Den musikalischen Abschluss des Festkonzertes bildeten die Kinder, Schwieger- und Enkelkinder von Rosi und Hermann Maderthaner - in Summe 18 Musikerinnen und Musiker - mit dem Geburtstagsmarsch von Ernst Mosch, bei dem alle Besucherinnen und Besucher zur Melodie "Zum Geburtstag viel Glück“ mit einstimmten.

Die Kinder, Schwieger- und Enkelkinder spielten ihrem Papa und Opa ein Ständchen von Ernst Mosch. Foto: Franz Wagner

Konzertausflug nach Tschechien

Nach den Abschlussworten von Moderator Martin Eckmann, der wieder in gekonnter und humorvoller Art durch den Abend führte, marschierten alle Musikerinnen und Musiker der Trachtenmusikkapelle Windhag in den Saal ein.

Obmann Stefan Loibl gratuliert im Namen aller Musikerinnen und Musiker der Trachtenmusikkapelle Windhag zum Jubiläum. Foto: Franz Wagner

Obmann Stefan Loibl dankte Ehrenkapellmeister Hermann Maderthaner für seinen Einsatz und das musikalische Engagement als Kapellmeister sowie die Vorbildwirkung, die er in seiner aktiven Zeit vorgelebt hat. Mit der Einladung zu einem Konzertausflug zum Tschechischen Zentralorchester gratulierten die Musikerinnen und Musiker ihrem Ehrenkapellmeister und wünschten alles Gute und vor allem Gesundheit.

Die musikalische Großfamilie Maderthaner: Eva Markhauser, Josef Maderthaner, Andrea Mayr, Franz, Hermann, Herbert, Rosi, Hermann jun. und Thomas Maderthaner (von links). Foto: Franz Wagner

