Ein tragischer Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Mittwochvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Windhag.

Ein 83-jähriger Landwirt führte gegen 10 Uhr am Heuboden alleine Arbeiten mit einem selbstfahrenden Deckenkran durch. Dabei dürfte er in der Fahrerkabine aufgestanden sein und den Kopf hinausgestreckt haben. Gleichzeitig verhedderte sich offensichtlich der Führerhebel der Fahrerkabine in der Oberschenkeltasche des Mannes, worauf sich die Fahrerkabine in Bewegung setzte und der 83-Jährige im Halsbereich von einem Hydraulikschlauch stranguliert wurde.

Da ihr Mann nicht auftauchte, kontaktierte die gehbehinderte Ehefrau des 83-Jährigen ihren Schwiegersohn, welcher daraufhin Nachschau hielt. Er fand den Landwirt leblos am Heuboden vor. Der zugezogene Notarzt konnte um 12.30 Uhr nur noch den Tod des Mannes feststellen.