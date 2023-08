Stimmgewaltige Arrangements aus dem Mostviertel

zwo3wir ist eine A-cappella-Gruppe, bestehend aus fünf Mostviertler Sängerinnen und Sängern. Ursprünglich im Umfeld des Jugendchors Wolfsbach gegründet, blickt die Band mittlerweile auf einige erfolgreiche, internationale Tourneen sowie auf eine umfangreiche Diskografie zurück. Von der Ursprungsbesetzung sind Sopran Tina Haberfehlner, Tenor Paul Schörghuber und Bass Thomas Mayrhofer nach wie vor dabei. Tenor Michael Burghofer aus Aschbach und Alt Judith Reiterer aus Ybbsitz kannten sich bereits vom Schulchor des BRG Waidhofen und stießen etwas später zu der Gruppe.

„Wir haben immer sehr ambitioniert geprobt“, erzählt Burghofer, „die Teilnahme an dem großen, internationalen A-cappella-Wettbewerb vokal.total in Graz war dann aber die Initialzündung zum intensiv Weiterarbeiten. 2018 haben wir dort die Publikumswertung in der Kategorie Pop gewonnen und ein Golddiplom erhalten. “

Es folgten viele Konzertreisen, vor allem in Deutschland, sowie die Teilnahme an weiteren Wettbewerben. „Einer unserer größten Auftritte war zum Beispiel bei der Internationalen A-cappella-Woche in Hannover, wo wir auch den ACAPIDEO-Videowettbewerb gewannen “, erinnert sich Burghofer. „Ein Highlight war sicher auch der Auftritt vor 3.500 Leuten im Münchner Olympiapark im Rahmen des Theatron Festivals.“ Insgesamt absolvierten zwo3wir bereits über 300 Konzerte.

2023 ist nun allerdings eines der internationalsten Jahre in der Bandgeschichte. Seit Jahresbeginn spielte die Gruppe schon Konzerte in Österreich, der Schweiz, Slowenien, Deutschland und vor Kurzem erst auf der Hochzeit von Bandmitglied Judith Reiterer in Italien.

Auch im Studio waren zwo3wir sehr aktiv. So steht mit „Ultramaringelb“ das mittlerweile fünfte Album ihrer Farbreihe und achte Album insgesamt kurz vor der Veröffentlichung. Die CDs aus der Farbreihe sind alle nach einer Farbe benannt, die wiederum mit einem Bandmitglied assoziiert ist. Oft sind die einzelnen Tonträger auch einem bestimmten Bühnenprogramm oder Thema zugeordnet. So ist etwa das zuletzt erschienene Werk „Purpurblau“ mit Thomas Mayrhofer assoziert und sozusagen der Soundtrack zum Bühnenprogramm „Königin sein“, das Album „Punschkrapferlviolett“ ist ein Weihnachtsalbum und mit Judith Reiterer verbunden.

Neues Album erscheint Mitte September

Zu hören gibt es auf diesen Tonträgern modernen A-cappella-Pop, zu dessen internationalen Vertretern Acts wie die amerikanischen Pentatonix oder auch die deutschen maybebop zählen. Neben Cover-Versionen finden auch immer wieder Eigenkompositionen der Bandmitglieder ihren Weg auf die Tonträger und ins Bühnenprogramm der Gruppe. „Die Arrangements machen wir alle selbst“, erzählt Burghofer, „wobei zu 95 Prozent Tina dafür verantwortlich ist. Je länger man miteinander singt, desto besser kennt man sich und kann vorausahnen, was die anderen machen.“ Das neue, farblich mit Paul Schörghuber assozierte Album „Ultramaringelb“ befindet sich derzeit beim Presswerk, soll Mitte September erscheinen und ist das Begleitstück zum neuen Bühnenprogramm „Unendlich positiv“. Ein erster Blick auf die Songliste lässt auf eine gewohnt breite Auswahl an Cover-Versionen schließen. Unter anderem sind dort „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams, „The Dragonborn comes“ aus dem Videospiel „Skyrim“ sowie „Don’t Stop Believing“ der Classic-Rock-Band Journey zu finden.

Das neue Bühnenprogramm „Unendlich positiv“ feiert Mitte September Premiere. Von links: Tina Haberfehlner, Michael Burghofer, Paul Schörghuber, Thomas Mayrhofer und Judith Reiterer. Foto: Uschi Wolf

„Unendlich Positiv“ feiert ebenfalls Mitte September Premiere. „Der Aufhänger des Programms ist, dass wir den Ruf des Wortes ,positiv' retten und ihm wieder eine gute Bedeutung geben wollen“, verrät Burghofer. Das Publikum darf sich jedenfalls auf ein abendfüllendes A-cappella-Pop-Programm mit Cover-Versionen und Eigenkompositionen freuen.