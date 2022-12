Ybbstal: Sammelzentrum wird neu gebaut

Werbung

Um die Recyclingquote nach oben zu schrauben, stehen im Bezirk Amstetten Änderungen beim Müllsammelsystem an. Im Zuge dessen werden auch die derzeitigen Altstoffsammelzentren (ASZ) auf Wertstoffzentren (WSZ) mit mehr Container-Stellplätzen umgerüstet. Damit einher geht aber auch eine Reduktion der Standorte. In Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith bangte man deshalb zuletzt um das jeweilige Altstoffsammelzen trum. Die NÖN berichtete.

FPÖ-Bezirksparteiobmann Alexander Schnabel stößt dies sauer auf. Bereits vor gut einem Jahr forderte er vom Obmann des Gemeindedienstleistungsverbands der Region Amstetten (gda), Anton Kasser, ein Konzept für die Altstoffsammlung im Oberen Ybbstal ein.

Nun erneuert der Opponitzer Gemeinderat seine Kritik. In einer Aussendung bemängelt er, dass das von Kasser angekündigte Konzept noch immer nicht vorliege. Dem ÖVP-Landtagsabgeordneten wirft er „Verschleierungspolitik“ vor. „Die Menschen in Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein und St. Georgen/Reith befürchten, dass es im gesamten Ybbstal kein ASZ mehr geben wird und sie zur Abfallentsorgung nach Waidhofen pendeln müssen“, sagt Schnabel. „Das wäre vor allem aufgrund der Teuerung unzumutbar.“ Aus Opponitzer Sicht sei ein ASZ in Hollenstein „absoluter Nonsens“, meint Schnabel weiter. „Taleinwärts Müll zu entsorgen, um diesen dann talauswärts abzutransportieren, wäre gegen jede Umweltpolitik. Ich fordere Landtagsabgeordneten Kasser deshalb auf, die bestehenden ASZ-Strukturen zu erhalten und nicht weiterhin auf Hinhaltetaktik zu setzen.“

Bisherige Standorte bleiben bis neues WSZ steht

Es sei niemals angedacht gewesen, dass es im Ybbstal kein ASZ mehr gebe, stellt Kasser klar und kündigt den Neubau eines Wertstoffsammelzentrums in Opponitz oder Hollenstein an, da die derzeitigen Standorte in den beiden Gemeinden nicht ausbaufähig seien. Bezüglich des genauen Standorts des neuen WSZ gebe es derzeit Abstimmungsgespräche, eine Umsetzung sei in den Jahren 2026/27 realistisch. Bis dahin würden die derzeitigen Standorte bestehen bleiben, hält Kasser fest. Eine eigene Lösung werde es für St. Georgen/Reith geben, damit die Bürger weiterhin das Notwendigste vor Ort entsorgen können. Kasser verweist zudem auf den WSZ-Standort Ybbsitz, der ebenfalls gestärkt werden soll.

In der Verlegung des WSZ Waidhofen an die B 31 in Kreilhof und den geplanten Eintritt der Statutarstadt in den gda sieht der Landtagsabgeordnete eine zusätzliche Verbesserung der Abfallentsorgung im Ybbstal. Er verweist darauf, dass dann Bürger aller Gemeinden im Bezirk ihren Abfall auch im WSZ Waidhofen entsorgen können. „Wir sind selbstverständlich daran interessiert, die Abfallentsorgung so bürgernahe wie möglich zu gestalten“, sagt Kasser. So sollen die neuen WSZ mit ausgeweiteten Öffnungszeiten aufwarten. „FPÖ-Geschäftsführer Schnabel rät der gda-Obmann, sich zu informieren, bevor er Gerüchte in die Welt setze. „Bei mir hat sich Schnabel bis jetzt nicht gemeldet. Ich gebe ihm aber gerne einen Crash-Kurs zum Thema.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.