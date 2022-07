Änderungen beim Müllsammelsystem im Ybbstal

Werbung

Im Jahr 2018 löste der „Gelbe Sack“ beim Haus im Bezirk Amstetten und in der Stadt Waidhofen bei der Plastikmüllsammlung die Gelbe Tonne auf der Sammelinsel ab. Mittlerweile gibt es den „Gelben Sack“ in ganz Niederösterreich. 2023 steht landesweit nun die nächste Änderung beim Müllsammelsystem an. Ab Jänner kommen nicht nur Kunststoff-, sondern auch Metallverpackungen in den „Gelben Sack“. Die Metallcontainer verschwinden dann von den öffentlichen Müllsammelinseln. Bei den Wohnhausanlagen kommt der Metallmüll dann zum Plastik in die gelbe Tonne.

„Wir müssen die Recyclingquote bis 2030 auf 65 Prozent erhöhen und alles, was beim Haus gesammelt wird, bedeutet mehr Menge und eine bessere Qualität“, ist Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Obmann des Gemeindedienstleistungsverbands der Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben (gda), von der Sinnhaftigkeit dieser Änderung überzeugt. „Klar ist aber auch, dass wir die Abholintervalle dann deutlich erhöhen müssen.“ So soll der „Gelbe Sack“ dann im Bezirk Amstetten nicht mehr alle sechs Wochen, sondern monatlich abgeholt werden.

Einwegpfand auf Dosen und Plastikflaschen ab 2025

2025 steht dann bundesweit eine weitere Änderung beim Müllsammelsystem an. Da wird für alle Plastikflaschen und Getränkedosen ein Einwegpfand eingeführt. „Um die Recyclingquote erhöhen zu können, steigen auch die Anforderungen an die Altstoffsammelzentren in den einzelnen Gemeinden“, hält Kasser fest. Um künftig noch mehr Materialien zu trennen und so die Recyclingquote nach oben zu schrauben, werden diese in Wertstoffzentren (WSZ) mit zwölf Container-Stellplätzen umgewandelt.

„In den kleineren Sammelzentren ist derzeit vieles einfach Sperrmüll und der ist nicht recycelfähig, sondern wird verbrannt“, führt Kasser aus. „Das wollen wir mit den neuen Wertstoffzentren reduzieren.“ Bereits 2008 habe man im Bezirk damit begonnen, die ersten Altstoffzentren zu adaptieren, sagt Kasser. So wurden die Sammelstellen in Behamberg, Haag, St. Peter/Au, Amstetten Ost und West sowie in Hilm und Ybbsitz bereits zukunftsfit gemacht. „Diese Standorte werden natürlich bleiben“, sagt Kasser, hält aber auch fest: „Es wird künftig im Bezirk Amstetten weniger Sammelzentren geben. So ein WSZ kostet mindestens 1,5 Millionen Euro. Da sind 23 Standorte nicht finanzierbar.“

Für manche sicher bitter

In Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith bangte man deshalb zuletzt um das jeweilige Altstoffsammelzentrum in der Gemeinde. Die NÖN berichtete. Kasser beruhigt: „Vorerst werden die drei Standorte bleiben. Derzeit konzentrieren wir uns auf Neubauten in Euratsfeld und Wallsee sowie Ausbauten in St. Peter und Amstetten Nord. Das Ybbstal bleibt mal so, wie es ist. Dort sind die Leute und die Mengen überschaubar. Deshalb haben wir da jetzt keinen Fokus drauf und auch keinen Zeitdruck.“

Das ASZ in Opponitz wird ebenso wie die Standorte in Hollenstein und St. Georgen/Reith vorerst bleiben. Längerfristig wird es im Oberen Ybbstal aber Änderungen bei den Altstoffsammelzentren geben. Foto: Kössl

Der gda-Obmann stellt aber auch klar, dass der Standort in Opponitz zu klein für einen entsprechenden Ausbau sei, jener in Hollenstein aufgrund des Zugangs über Treppen nicht mehr den neuesten Standards entspreche und jener in St. Georgen/Reith schon jetzt sehr abgespeckt sei. „Längerfristig wird man hier also etwas Neues schaffen müssen“, sagt Kasser. „Dabei stellt sich die Frage, ob man da nicht im Hinblick auf den Neubau des Waidhofner Wertstoffzentrums im Wirtschaftspark Kreilhof ein gemeindeübergreifendes Angebot schafft.“

Waidhofen will Abfall über gda entsorgen

Möglich wäre das, weil die Stadt Waidhofen, die ihre Abfallwirtschaft bislang eigenständig geregelt hat, nun auch Teil des gda sein möchte. Diesbezügliche Gespräche seien am Laufen, sagt Waidhofens Stadtchef Werner Krammer. „Wir klären gerade ab, was es braucht, um in den gda zu kommen.“

„Mit einem Eintritt Waidhofens in den gda ergeben sich ganz neue Perspektiven für das Ybbstal“, sagt Kasser. „Nachdem das Innere Ybbstal großteils Richtung Waidhofen unterwegs ist, wird man das mitüberlegen. Es wird aber neben dem Sammelzentrum in Ybbsitz, das bereits gut ausgebaut ist, einen weiteren Standort im Ybbstal brauchen. Wichtig ist, dass die Entfernungen überschaubar bleiben. Unser Ziel ist, dass die Leute nicht zuhause ihren Müll bunkern, sondern ihn auf ihren Alltagswegen mitnehmen und dann im Wertstoffzentrum entsorgen. Da darf es dann aber auch keinen Stau geben und die Service-Qualität und die Öffnung szeiten müssen passen. Ich bin mir sicher, dass wir ein derartiges Angebot schaffen können.“

