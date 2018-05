Die Abholtermine für den Gelben Sack sind ab sofort online auf abfuhrgebiete.at/waidhofen abrufbar. Auf dieser Homepage können Straßenname und Hausnummer eingegeben werden, woraufhin die nächsten Abholtermine angezeigt werden. Dieses Programm wurde in Zusammenarbeit mit der Firma i-gap entwickelt. In den nächsten Monaten soll die Abfrage noch um die Abholtermine von Rest- und Biomüll sowie Altpapier ergänzt werden. Bei Fragen kann auch die Umweltabteilung, 07442/ 511141, konsultiert werden.

Prinzipiell wird der Gelbe Sack, der die bisherigen Gelben Tonnen ersetzt und in dem Plastikmüll gesammelt wird, alle sechs Wochen abgeholt. In Wohnhausanlagen, Gewerbebetrieben und öffentlichen Stellen bleiben die Gelben Tonnen bestehen. Diese werden, falls nicht anders vereinbart, alle 14 Tage jeweils montags entleert. Die Tonnen müssen am Tag der Entleerung bis 6 Uhr morgens bereitgestellt werden.