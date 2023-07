Mittelschule Ybbsitz: Lauter Einser für Elisabeth

Ein großes Fest für die scheidende Direktorin der Ybbsitzer Mittelschule mit MINT-Schwerpunkt, Elisabeth Schasching, veranstalteten Schulgemeinschaft und Gemeinde.

Schasching unterrichte nach einigen Junglehrerjahren in Waidhofen seit 1990 in der Ybbsitzer Mittelschule und war seit 2004 Direktor-Stellvertreterin. 2021 übernahm sie die Leitung der Schule und wurde von der Bildungsdirektion bereits im selben Jahr mit dem Titel Schulrätin ausgezeichnet.

Die beiden Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer und Christine Schmutz strichen in ihren Grußadressen das Engagement und den unermüdlichen Einsatz der Ausnahme-Pädagogin hervor. Bürgermeister Gerhard Lueger und Vizebürgermeister Georg Stockner hatten zur Feier eine ganz besondere Auszeichnung mitgebracht: das goldene Ehrenzeichen der Gemeinde Ybbsitz, das der Gemeinderat einstimmig beschlossen hatte. „Man kann nur alles dreifach unterstreichen, was du leistest“, sagte Lueger in seiner Laudatio.

Ein besonderes Geschenk hatten die Jugendlichen vorbereitet: Jede Klasse stellte zu diesem Schulschluss der Direktorin ein Zeugnis aus. Erraten: lauter Einser!