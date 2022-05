Stadt Waidhofen an der Ybbs würdigte Leistungen

Werbung

Jahr für Jahr zeichnet die Stadt Waidhofen Persönlichkeiten aus, die sich im Kultur-, im Sozial-, im Sport- und im Zukunftsbereich besonders hervorgetan haben. „Diese Menschen holen wir jedes Jahr vor den Vorhang und würdigen ihre Leistungen mit dem [a:bua], dem Preis der Stadt“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer. Da im Jahr 2021 Corona-bedingt keine persönliche Überreichung der Preise möglich war, wurde dies nun am Donnerstag der Vorwoche im Kristallsaal nachgeholt.

In seiner Begrüßungsrede betonte der Stadtchef: „Wir brauchen Menschen, die sich für etwas einsetzen, die zuversichtlich in die Zukunft schauen und andere mit ihrer Begeisterung mitreißen.“

Wie die NÖN berichtete, ging der Kulturpreis 2021 an den Flötenvirtuosen Helge Stiegler, den Zukunftspreis erhielt HTL-Direktor Harald Rebhandl, in der Kategorie Soziales wurde Flüchtlingshelferin Roswitha Bramauer ausgezeichnet und den Sportpreis räumten die Volleyballer des UVC Waidhofen ab. Neben den vier Hauptpreisen wurden auch zwei Anerkennungspreise vergeben. Diese gingen an Elisabeth Lietz, die sich im Bereich der Bildung einsetzte, sowie an den jungen Sportunion-Athleten Samuel Leitner.

Musikalisch wurde die Preisverleihung vom Waidhofner Streichquartett umrahmt. Moderator Tom Bläumauer führte in gewohnter Manier schwungvoll durch den Abend.

