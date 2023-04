Nachhaltige Köstlichkeiten aus dem Ybbstal

Im November 2020 eröffnete im Waidhofner Stadtteil Zell die erste von mittlerweile drei Regionalhütten. Nun wurde dieses Projekt mit dem [a:bua] Zukunftspreis der Stadt Waidhofen für 2022 ausgezeichnet. Die offizielle Verleihung der [a:bua] Preise findet am Dienstag, 2. Mai, statt.

Florian Fuchsluger, Gründer der Regionalhütten, wurde 1971 in Waidhofen geboren, wuchs in Windhag auf und führt heute einen Milchschafbetrieb in St. Georgen in der Klaus. „Die Idee für die Regionalhütten entstand eigentlich dadurch, dass jeden Tag circa 20 Höfe in Österreich zusperren“, erklärt der Landwirt. „Ich würde mir wünschen, dass die kleinstrukturierte Landwirtschaft im Ybbstal erhalten bleibt. Ich wollte also etwas machen, was unserer Bauernschaft mehr Unabhängigkeit von Großkonzernen und Massenproduktion bietet und ihnen ermöglicht, vielleicht auch von ihrer Produktion zu leben.“ Auch die Idee, durch eine Bewirtschaftung fernab von Massenproduktion die Landschaft der Region zu erhalten und damit einen Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten, spielte bei der Konzeptionalisierung des Projekts eine große Rolle, wie Fuchsluger erläutert.

Erste Regionalhütte eröffnete im Herbst 2020

Gemeinsam mit seiner Frau Josefa Fuchsluger und seiner Tochter Melanie Kronsteiner entwarf Florian Fuchsluger also das Konzept der Regionalhütten. Als im November 2020 die erste Hütte in der Oskar-Czeija-Straße im Stadtteil Zell eröffnete, traf sie aus mehreren Gründen den Nerv der Zeit. Einerseits ermöglichte das Konzept ein unkompliziertes Einkaufen während der Pandemie, andererseits war die Regionalhütte auch eine Antwort auf die immer größer werdende Nachfrage nach regionalen Produkten. Nachdem die Idee gut angenommen wurde, eröffnete im März 2021 die zweite Regionalhütte am Hohen Markt in der Waidhofner Innenstadt. Im Oktober 2021 folgte die dritte Regionalhütte bei der Wegerkapelle an der Seitenstettner Straße.

„Wir haben mit 16 Lieferanten angefangen“, erzählt Fuchsluger. „Mittlerweile liefern circa 85 landwirtschaftliche Betriebe ihre Produkte für die drei Standorte in Waidhofen an. Insgesamt wurden rund 20 Arbeitsplätze geschaffen. Ich hoffe, dass das auch eine gewisse Aufwertung für das Ybbstal ist.“

Mit den Regionalhütten wollten Florian undJosefa Fuchsluger eine direkte Absatzmöglichkeit für die kleinstrukturierte Landwirtschaft im Ybbstal einrichten. Foto: Regionalhütte

Betriebe konnten wieder zu Vollerwerb übergehen

Das Anliegen, mit dem Projekt die kleinstrukturierte Landwirtschaft der Region zu unterstützten, scheint ebenfalls zu funktionieren, wie Fuchsluger berichtet: „Die Produkte kommen direkt vom Bauernhof in die Regionalhütten, die Wertschöpfung bleibt dadurch in der Region. Einige unserer Lieferanten und Lieferantinnen sind vom Nebenerwerb wieder in den Vollerwerb übergegangen. Die Familie kann dadurch wieder gemeinsam den Hof führen.“ Fuchsluger freut sich über die Anerkennung seitens der Stadt Waidhofen in Form des [a:bua] Preises und hofft auf die anhaltende Treue der Kundschaft: „Es wäre schön, wenn viele Kundinnen und Kunden unsere drei Läden besuchen, damit diese auch längerfristig bestehen können. Das ganze Team rund um die Regionalhütten wird sich weiterhin bemühen, gesunde, regionale Lebensmittel für alle zu produzieren und freut sich über jeden Einkauf!“

