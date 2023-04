Waidhofen: Ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe

Für ihre freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Flüchtlingshilfe erhält die Waidhofner Pädagogin Irina Helm den [a:bua] Sozialpreis der Stadt Waidhofen. Seit Beginn des Ukrainekrieges organisierte sie mehrere Hilfsprojekte für die in Waidhofen angekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer wie auch für die Menschen im Kriegsgebiet. Die offizielle Verleihung der [a:bua] Preise findet am Dienstag, 2. Mai, statt.

Irina Helm wurde in Moskau geboren, wo sie auch die Ausbildung zur Montessori Pädagogin absolvierte und ihren Ehemann Peter Helm kennen lernte. 2005 zogen die beiden nach Waidhofen und gründeten hier eine Familie. Bald begann sich die Mutter von sechs Kindern im Alter von vier bis 23 Jahren auch ehrenamtlich für geflüchtete Menschen zu engagieren. Ihre muttersprachlichen Russischkenntnisse kamen dabei sehr gelegen, da Russisch nach wie vor eine wichtige Verkehrssprache in großen Teilen Zentralasiens ist und regelmäßig Menschen aus ehemaligen Sowjetrepubliken wie Tschetschenien, Usbekistan oder Armenien im Ybbstal Asyl suchen. 2008 zog die Familie Helm nach St. Leonhard. Durch die Nähe zu den dort untergebrachten Geflüchteten intensivierte sich Helms Engagement in der Flüchtlingshilfe. „Es gab immer schon immer Flüchtlinge in Waidhofen und St. Leonhard“, erzählt sie. „Für mich wäre es unmöglich, an denen, die meine Muttersprache sprechen, vorüberzugehen, ohne zu helfen.“

Als im Februar 2023 der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann, war für Helm schnell klar, dass sie helfen wollte, wo es möglich war. „Der Ausbruch des Krieges hat mich sehr erschüttert, die ersten Monate waren schwer“, erzählt die Pädagogin. „Ich wurde oft zum Dolmetschen eingeladen, obwohl ich keine professionelle Dolmetscherin bin. Ich war aber froh, gebraucht zu werden. Mein Mann hat mir auch Mut und Inspiration gegeben und ich bin dann einfach auf die Leute, die gerade in Waidhofen und St. Leonhard angekommen sind, zugegangen und hab sie gefragt, was sie brauchen könnten. Hauptsächlich habe ich zwischen den Leuten, die Hilfe brauchen, und denen, die sie anbieten können, vermittelt. Ich habe zum Beispiel die digitale Kommunikation organisiert, Whatsapp-Gruppen betreut oder Hilfsgüter gesammelt und dann an die Leute verteilt.“

Hilfsprojekte durch Einsatz vieler Menschen möglich

Irina Helm ist es sehr wichtig zu betonen, dass alle Hilfsaktionen Gemeinschaftsprojekte waren, die nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Leute möglich waren. „Viele Menschen aus Waidhofen, St. Leonhard und der Umgebung haben mit großer Fürsorge und Herzlichkeit geholfen“, erzählt die Preisträgerin.

In den ersten Wochen waren es vor allem Kleidungs- und Lebensmittelspenden, die gesammelt und verteilt wurden. Später organisierte Helm zum Beispiel auch die Anschaffung von sechs Stromerzeugern, die dann direkt in die Ukraine gebracht wurden.

Auf die Frage nach den größten Herausforderungen bei der Arbeit im Geflüchteten- und Asylbereich meint Helm: „Als Außenstehende würde ich mir sehr wünschen, dass man die gesetzlichen Bestimmungen betreffend der Wohn- und Lebenssituation von Flüchtlingen überarbeiten würde, sowohl in Bezug auf die Ausstattung der Räumlichkeiten als auch in Bezug auf die Mobilität.“

Im April 2022 organisierte Irina Helm die Anschaffung von sechs Stromerzeugern, die dann direkt in ein ukrainisches Dorf transportiert wurden, wo sie nun Strom für mehrere Familien liefern. Foto: privat

Die Verleihung des [a:bua] Sozialpreises der Stadt Waidhofen kam für Irina Helm überraschend, wie sie erzählt: „Als Bürgermeister Krammer anrief, um mir zu gratulieren, habe ich mich sehr gefreut. Gleichzeitig bedeutet die Arbeit in diesem Bereich immer auch viel Stress, Angst und Sorge um die Menschen, die sich in Not befinden. Ich bin aber sicher, wenn wir auch nur einem Menschen oder einer Familie geholfen haben, ist das schon sehr viel wert. Mein Motto ist: Geben ist wichtiger als Nehmen und Lieben ist wichtiger als geliebt werden. Ich freue mich über den Preis, weil er vielleicht auch andere Menschen auf die Schwierigkeiten und Probleme der Flüchtlinge aufmerksam macht.“

