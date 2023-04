Waidhofner Regisseurin bringt Oper in die Öffentlichkeit

Vor Kurzem gab die Stadt Waidhofen die [a:bua] Preisträgerinnen und Preisträger 2022 bekannt. Den Kulturpreis erhielt diesmal die Waidhofner Opernregisseurin Anna Bernreitner, die sich unter anderem im Rahmen des Projekts „Oper rund um“ intensiv mit Musiktheater im öffentlichen Raum beschäftigt. Für „Oper rund um“ erhielt sie 2017 den Anerkennungspreis Kultur des Landes Niederösterreich sowie den Österreichischen Musiktheaterpreis 2019. 2021 erhielt sie den Götz-Friedrich-Preis für junge Opernregisseure und -regisseurinnen.

Bernreitner wuchs in Waidhofen und St. Georgen in der Klaus auf. Ihre ersten musikalischen Erfahrungen machte sie beim Klavierunterricht an der Musikschule Waidhofen sowie beim Ballett. Bei der Suche nach einem passenden Studium stieß Bernreitner dann auf den Berufszweig Musiktheaterregie. Die Teilnahme an einer szenischen Probe hinterließ einen bleibenden Eindruck, wie sie erzählt: „Ab da habe ich gewusst – das will ich unbedingt machen! Der Austausch zwischen Sänger und Regisseurin und das gemeinsame Ausprobieren von Ideen war für mich damals beeindruckend. Auf Proben kann eine ganze besondere Magie entstehen. Das fasziniert mich nach wie vor.“

Nach dem Abschluss des Regiestudiums an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und einem Karenzjahr begann Bernreitner 2011 an der Komischen Oper Berlin als Regieassistentin zu arbeiten. Im gleichen Jahr gründete sie auch das Projekt „Oper rund um“, das sich zum Ziel setzte, Opern an ungewöhnlichen Orten aufzuführen. Fünfmal gastierte „Oper rund um“ bereits in Waidhofen: im Schlosshof, in der Eishalle, im Bundesrealgymnasium sowie in der alten Bene-Fabrik. Bernreitner arbeitete auch wiederholt für das „Wir sind Wien.Festival“, für welches sie Opernproduktionen an öffentlichen Plätzen in Wien in Szene setzte.

Kunst im öffentlichen Raum ermöglicht Zugang für alle

Diese ungewöhnlichen und teils öffentlichen Orte zu bespielen, stellt für die Regisseurin einen besonderen Reiz dar, wie sie erläutert: „Den öffentlichen Raum mit Kunst zu konfrontieren, ist etwas ganz Besonderes. Kunst wird, meiner Meinung nach, viel zu oft für eine ganz bestimme Gruppe an Leuten gemacht. Für die Kritikerinnen und Kritiker, für die Intendantinnen und Intendanten, für das Abopublikum. Aber das Recht auf Kultur ist sogar in den Menschenrechten festgehalten. Deshalb finde ich es wichtig, Oper für alle zu machen und vielen Menschen überhaupt die Möglichkeit zu bieten, Oper auszuprobieren.“

2021 inszenierte Anna Bernreitner Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ in der Eishalle Waidhofen. Foto: kalinkaphoto

Als vorerst letzte Produktion von „Oper rund um“ wurde im Juli 2021 Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ in der Eishalle Waidhofen aufgeführt. Auf die Frage nach der Zukunft des Projekts meint Bernreitner: „Ob es wieder einmal eine ‚Oper rund um‘-Produktion geben wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich werde aber sicher auch in Zukunft Oper im öffentlichen Raum spielen. Viele Opernhäuser springen auch auf die Idee auf und wollen jetzt mehr nach draußen gehen.“

Arbeit an Opernhäusern bietet eigenen Anreiz

Abseits der Produktionen an ungewöhnlichen und öffentlichen Orten schätzt Bernreitner aber auch die Arbeit an Opernhäusern, wie sie erklärt: „Ich genieße die Stücke drinnen im Opernhaus, weil ich als Regisseurin viel mehr Möglichkeiten habe, meine Ideen umzusetzen – mit der Technik, dem Licht, dem Zauber des Opernhauses. Ich liebe es aber auch, die Oper auf der Straße zu spielen. Das ist ein viel wilderes und direkteres Erlebnis für die Zuschauenden. Die Oper trifft sie mitten ins Herz.“

Vor Kurzem schloss Bernreitner Opernproduktionen in Frankreich und Luxemburg ab, die nächsten Engagements warten bereits. „Als nächstes werde ich im Sommer in Braunschweig ‚Tosca‘ am Burgplatz inszenieren, im Rahmen des Sommerfestivals des Staatstheaters Braunschweig. Danach folgen Engagements in Innsbruck, Magdeburg und St. Gallen“, erzählt die gefragte Regisseurin.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.