Ybbstal: Brauchtum und Geselligkeit

In wenigen Wochen beginnt wieder der Advent und damit auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Einer der ersten im Ybbstal ist die Flammende Dorfweihnacht Rosenau, die am Samstag, 25. November, von 12 bis 18 Uhr und Sonntag, 26. November, von 9 bis 17 Uhr in und vor der Festhalle Rosenau stattfindet. „Auf unserem Adventmarkt gibt es nur selbst gemachtes Kunsthandwerk aus der Region“, berichtet Sonntagbergs Vizebürgermeisterin Heide Maria Polsterer. Das Angebot reicht hier von Schmuck und Holzkunst über Steindesign und Weihnachtsdeko bis hin zu Feuerkörben.

„Unsere örtlichen Vereine sorgen für das leibliche Wohl und schenken draußen Punsch, Glühmost und Glühwein aus. Es gibt auch Mehlspeisen, Kaffe und Krapfen aus eigener Erzeugung. Die Jugend Rosenau wird zum Beispiel vertreten sein, die Cheer Tigers haben auch einen Stand“, erzählt Polsterer. Am Sonntag bereiten die Rosenauer Stockschützinnen und Stockschützen ein warmes Mittagessen zu, die Fachschule Gleiß bietet an diesem Tag eine ganztägige Kinderbetreuung an. „Am Sonntag gibt es auch Besuch vom Nikolaus und einen Auftritt der Perchtengruppe Rosenauer Galgenteufeln“, erzählt Polsterer weiter. Für die festliche musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen Abordnungen der Werksmusikkapelle Böhlerwerk und der Trachtenmusikkapelle Sonntagberg sowie Schülerinnen und Schüler des Musikschulverbands Region Sonntagberg-Ostarrichi.

Von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, findet im Schlosshof in Waidhofen dann die Flammende Lichterweichnacht statt. Das vielfältige Programm verspricht unter anderem schmackhafte und regionale Köstlichkeiten, die zu einer authentischen und zugleich überraschenden kulinarischen Entdeckungsreise einladen. Über 50 Ausstellerinnen und Aussteller bieten bodenständiges Kunsthandwerk, das genügend Auswahl für die Weihnachtseinkäufe bieten sollte.

Die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Werner Krammer findet am Freitag um 17 Uhr statt. „Unser Weihnachtsmarkt gehört einfach zur Adventzeit dazu“, meint dieser. „Mit seinen vielfältigen Attraktionen ist er Vorbote des Weihnachtsfestes, auf das wir uns schon alle freuen. Mit seinem Lichterglanz, den weihnachtlichen Melodien und den Düften süßer Köstlichkeiten verbreitet er weihnachtliche Stimmung pur. Deshalb zieht er auch seit vielen Jahren Jung und Alt aus Waidhofen und der ganzen Region an.“

In der Schwarzen Kuchl serviert der Goldhauben- und Trachtenverein die traditionellen gebackenen Mäuse und andere Schmankerl. Kinder können sich in der Bastelstube austoben und auch für die musikalische Umrahmung ist gesorgt. Das detaillierte Programm gibt es demnächst auf: waidhofen.at/flammende-lichterweihnacht.

Schmiedehandwerk und Tradition in Ybbsitz

In Ybbsitz findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Dezember, wieder die Flammende Schmiedeweihnacht statt. „Unsere Schmiedeweihnacht ist eine mittlerweile sehr gut etablierte Veranstaltung, deren Schwerpunkt das Schmiedehandwerk ist, die aber auch das gesamte andere Handwerk umfasst“, erklärt Bürgermeister Gerhard Lueger. „Wir legen viel Wert auf Tradition und Handwerk. Der Mittelpunkt der Veranstaltung ist immer das Schmieden, das direkt am Marktplatz stattfindet, Veranstaltungsort ist aber der gesamte Marktbereich. Es gibt auch wieder eine Wanderung entlang der Schmiedemeile zur Erlebnisbrücke.“

Wer auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, hat bei der Schmiedweihnacht die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Schmiedestücken und anderem Kunsthandwerk. Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher ist eine Kinderwerkstatt eingerichtet und es gibt die Möglichkeit, Lamas und Alpakas zu begegnen. „Für die Kulinarik ist natürlich auch gesorgt“, ergänzt der Bürgermeister. So gibt es von Bauernkrapfen bis hin zu Edelbränden und sonstigen Spezialitäten von bäuerlichen Direktvermarkterinnen und -vermarktern jede Menge Köstlichkeiten zu entdecken.

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder einen Schmiedewettbewerb, der regelmäßig Schmiedinnen und Schmiede aus ganz Europa in die Ybbstalgemeinde lockt. „Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs ist Transformation“, verrät Lueger. Eine Anmeldung ist noch bis 1. Dezember über die Website der Gemeinde möglich: schmieden-ybbsitz.at.

Krampusausfahrt der Kleinreiflinger Gråbmteufln

Neben den Adventmärkten gehören auch Perchtenläufe zur Vorweihnachtszeit. In Kleinreifling laden am Samstag, 2. Dezember, ab 18 Uhr die Kleinreiflinger Gråbmteufln bereits zum 31. Mal zur Krampusausfahrt. Dabei haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, dieses Brauchtum hautnah mitzuerleben. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Musikverein Kleinreifling und den Jagdhornbläsern. Als Gastgruppe treten diesmal die Steyrertaler Perchten aus Steinbach an der Steyr auf.

Zum wiederholten Male gibt es auch einen Auftritt der Kleinreiflinger Nachwuchs-Krampusse, die ihre Masken im Schnitzkurs der Gråbmteufln selbst herstellen.