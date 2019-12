Wärmende Feuerkörbe, Düfte nach Bauernkrapfen, Vanillekipferln und Punsch sowie vorweihnachtliche Klänge verzauberten das historische Rothschildschloss und den Arkadenhof bei der „Flammenden Lichterweihnacht“.

Neben Bürgermeister Werner Krammer besuchten auch Stadtrat Fritz Hintsteiner, Vizebürgermeister Mario Wührer, Stadträtin Beatrix Cmolik, Katharina Heigl, Stadtrat Erich Leonhartsberger sowie Katharina Bahr und Vizebürgermeister Armin Bahr den Adventmarkt.

Regionale Aussteller zeigten im Kristallsaal und in weiteren Ausstellungsräumen ihr Handwerk, liebevoll gestaltete Kostbarkeiten wechselten den Besitzer. Jedes Jahr ein Highlight ist der Stand von Rosemarie Teufel, die Künstlerin bot unzählige Krippen in verschiedensten Ausführungen an. Ingeborg Kemsies wiederum ist die Autorin eines Kinderbuches „Die feuerrote Friederike“, an ihrem Stand gab nicht nur das Buch, sondern auch die Puppe zum Buch zu erwerben.

Tausende Lichter kamen zur Geltung

Kinder waren in der Kinderbastelwelt oder beim Palatschinkenbacken bei den Pfadfindern gut aufgehoben, in der Schauschmiede konnten auch Erwachsene das Schmieden probieren.

Spätestens bei Anbruch der Dämmerung kamen sie zur Geltung - die tausenden Lichter und die stimmungsvolle Beleuchtung des Rothschildschlosses. Zeit, um noch einen wärmenden Becher Punsch oder Glühwein im Lichtermeer zu genießen.